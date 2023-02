In Liguria corsi di formazione gratuiti per 600 Oss: “Saranno tutti assunti in poco tempo”

Genova. La Regione Liguria finanzia, attraverso un bando da 2,8 milioni di euro, nuovi corsi di formazione professionale per 600 operatori socio-sanitari rivolti a disoccupati e inoccupati residenti o domiciliati in Liguria. Spetterà poi alle aziende sanitarie (pubbliche o private) procedere alle assunzioni, ma l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola assicura: “Una volta che li avremo formati, siccome sappiamo che sono persone preziose, nell’arco di poco tempo troveranno la loro collocazione. Certamente 600 non sono sufficienti a colmare le carenze del nostro sistema sanitario”.

I corsi Oss dovranno essere svolti secondo i nuovi indirizzi elaborati da Alisa di concerto con la Regione e prevedono una formazione la cui durata è ridotta da 1.200 a mille ore uniformandosi agli standard nazionali e seguendo il modello già adottato anche in Liguria durante lo stato di emergenza. Viene semplificato il coinvolgimento delle Asl nella progettazione e gestione del corso: in particolare non è più obbligatoria, sebbene possibile, la loro partecipazione in qualità di supervisori della didattica e quali docenti nei corsi di formazione. Viene infine ridotto il numero dei componenti delle commissioni d’esame.

Si tratterà in particolare di 20 corsi, organizzati su tutto il territorio ligure (ma prevalentemente a Genova), con un massimo di 30 partecipanti ciascuno. Nel dettaglio 450 ore saranno riservate alla teoria, 100 ore in laboratorio e 450 ore per il tirocinio. I fondi arrivano dalla programmazione 2021-2027 del Fondo sociale europeo. Potranno presentare domanda per l’erogazione dei corsi gli organismi formativi accreditati.

La mossa della Regione viene incontro soprattutto ai gestori delle strutture sociosanitarie private che avevano lanciato l’allarme sulla fuga di personale in seguito al maxi concorso bandito da Alisa. “Il costo di un corso per Oss fatto privatamente si aggira intorno ai 3mila euro, abbiamo voluto rispondere a un’esigenza molto sentita, non solo per le nostre strutture ma anche per le Rsa – chiarisce l’assessore alla Formazione, Marco Scajola -. Abbiamo rispettato l’impegno: il bando è stato approvato entro febbraio, come promesso. Noi partiamo con 600 persone, ma se ne dovessero servire di più siamo pronti a rifinanziarlo”.

“Le ore del percorso formativo sono state ridotte per velocizzare l’entrata nel mondo del lavoro, senza inficiare la preparazione e dare una risposta celere ad un bisogno espresso dalle varie parti con cui abbiamo lavorato a stretto contatto per la programmazione della formazione professionale – aggiunge Scajola -. Siamo soddisfatti del risultato, abbiamo anche studiato una formula ancora più snella per fare in modo che le attività formative vengano attivate in tempi brevi. Un risultato importante per tutta la Liguria”.

“La figura degli Oss è estremamente strategica, lo abbiamo capito bene durante il Covid. Questi corsi sono il segnale di un’inversione di rotta, anche se non risolveranno completamente il problema – commenta ancora l’assessore Gratarola -. Questi corsi sono il risultato di un lavoro coordinato all’interno della giunta che coniuga le esigenze sanitarie con quelle formative. Nel continuo confronto con gli stakeholder negli ultimi mesi è emersa la necessità di formare nuovo personale da impiegare nell’assistenza all’interno delle strutture”.