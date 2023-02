‘In crociera’, il nuovo spettacolo di Kronoteatro in scena alla Sala Mercato da mercoledì 8 a sabato 11 febbraio

Genova. Si intitola In crociera, il nuovo spettacolo di Kronoteatro, scritto da Fiammetta Carena e diretto da

Maurizio Sguotti, che va in scena alla Sala Mercato da mercoledì 8 a sabato 11 febbraio.

Già presente nella scorsa stagione con il provocatorio La fabbrica degli stronzi (nato all’interno del progetto Factory voluto dal direttore del Teatro Nazionale di Genova Davide Livermore), la giovane e già rilevante compagnia ligure torna a raccontare le contraddizioni del presente con il suo stile sulfureo e la sua bruciante ironia.

Protagonista di In crociera è un gruppo di semplici villeggianti in un’amena località marittima. Un campione di umanità banale, impaurita, frustrata e ansiosa di divertirsi che si racconta, scherza, discute, balla, parla e straparla. Al largo incombe la sagoma di una nave da crociera carica di persone. Ma chi sono davvero quei passeggeri? Crocieristi? Naufraghi? Migranti?

In un crescendo di amaro delirio, causato dal non poter più ignorare quelle presenze, le sorti dei villeggianti e di chi occupa la nave si accomunano e il presentimento di non essere al sicuro diventa palese, sconcertante verità. Chi è in salvo e chi sta davvero naufragando?

«Ci inventiamo – scrivono Fiammetta Carena e Maurizio Sguotti – mondi fatti di obbligatorio divertimento per crearci un oblio che ci permetta di non vedere poco più in là del nostro naso. Un mondo fittizio, un velo con cui coprire le nostre paure reso qui dal microcosmo di un villaggio turistico, un non-luogo atemporale, dove è facile e ricercato il distacco dal vero, dal reale. Ma questo quotidiano, brutale ed irriverente sta là, proprio a pochi metri dalla costa».

Con In crociera di Kronoteatro continua l’azione di sostegno e collaborazione che il Teatro Nazionale di Genova fornisce alle compagnie e agli artisti liguri. Lo spettacolo va in scena da mercoledì 8 a sabato 11 febbraio alla Sala Mercato. Mercoledì e venerdì inizia alle ore 20.30. Giovedì e sabato alle 19.30.

Info e biglietti su teatronazionalegenova.it