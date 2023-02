Il video virale dell’ingegnera Ornela: “Con 750 euro non si vive, non dobbiamo più accettare”

Genova. “Io a 27 anni devo vivere con 750 euro? Me ne sono andata: con quei soldi non mi ci pago l’affitto, non ci vivo“. A parlare è Ornela Casassa, giovane ingegnera originaria di Chiavari, protagonista di un video diventato virale in tutta Italia nel giro di pochi giorni dopo essere stato condiviso dalla consigliera regionale Selena Candia della Lista Sansa.

La cornice è quella di un incontro tra giovani organizzato dalla stessa Lista Sansa per parlare di politica alla Lanterna, l’osteria di Don Gallo. Ornela viene ripresa da Lorenzo Ciconte mentre racconta la sua esperienza a tavola. E si rivolge idealmente a un’altra giovane come lei: “Tu stai da mamma e papà che ti possono mantenere. Tu non hai problemi e dici ‘Ma a me non cambia niente qui 900 euro in partita Iva’. Però io che sono tua coetanea, laureata tanto quanto te, assunta quanto te, vivo da sola da tre anni”.

Ornela è un’ingegnera edile, abita a Genova da dieci anni. E come tanti giovani della sua generazione, ha avuto a che fare con lo sfruttamento: “Non stiamo parlando di gente che non ti può pagare, è gente che sa che il sistema è così e non ti paga – racconta -. Perché quando gli ho detto no, mi hanno accettato i 1200-1300 euro che ho chiesto”.

Per lei è una questione di principio: “Io non accetto, non solo perché non posso, ma perché non è giusto. E tu che ce la fai, tu che hai il privilegio di potercela fare, sei tu la prima persona che che deve dire no. Perché se tu non dici no da privilegiato, la persona che deve per forza accettare è sempre più costretta ad abbassare l’asticella”.

“E quindi – conclude il ragionamento Ornela con un invito ai politici – ecco cosa dovrebbe fare la sinistra: far capire che nel lavoro dobbiamo smettere di abbassare l’asticella“. Il video è stato visualizzato su TikTok oltre un milione e mezzo di volte.