“Il pranzo di Babette – Il cinema è servito”, a Genova film e incontri gastronomici in otto luoghi

Genova. Da venerdì 10 febbraio a venerdì 24 marzo si svolgerà il Premio Cinematografico “Il pranzo di Babette – Il cinema è servito”, manifestazione culturale che prevede proiezioni, degustazioni e incontri gastronomici in otto spazi di Genova e del Levante.

Il riconoscimento va a Giorgio (Jorge) Bove, storico super chef specializzato nel pesce dell’Antica Osteria della Castagna di Genova Quarto. Dal 1965 dietro i fornelli, Bove ha servito tantissimi appassionati della grande cucina in Italia e all’estero, comprese generazioni di famiglie genovesi. “Tra i tanti che ho servito anche Papa Wojtyla e Papa Ratzinger – spiega Giorgio Bove – Spero un giorno di poter cucinare anche per Papa Francesco. Entrambi siamo nati a Buenos Aires”.

Il riconoscimento è stato assegnato a Giorgio Bove non solo per l’alta qualità della sua arte culinaria e per la sua passione per il cinema, ma anche perché ha sempre visto la cucina come un modo per far star bene la collettività, incarnando così lo spirito della manifestazione, non casualmente dedicata alla Babette del celebre film danese, personaggio che riesce attraverso i suoi piatti a unire un’intera comunità.

Ideata dal Club Amici del Cinema e promossa da Acec Liguria con la collaborazione di Europa Cinemas, Cinecircoli Giovanili Socioculturali, il Premio Cinematografico Stefano Pittaluga e con il sostegno del Ministero della Cultura, l’iniziativa prevede la programmazione di tre film della stagione legati alla cucina, quali il francese “Sì, Chef! La brigade” di Louis-Julien Petit, il britannico “Boiling Point – Il disastro è servito” di Philippe Barantini e lo svedese “Tuesday Club – Il Talismano della felicità” di Annika Appelin.

Tutte programmate al Club Amici del Cinema (via Carlo Rolando, 15), al Nickelodeon (via della Consolazione, 5r) e al Cineclub Fritz Lang (via Acquarone, 64 r) con alcuni singoli appuntamenti al Nuovo Cinema Palmaro (via Prà 154 r), al Cinema San Siro di Genova Nervi (via alla Chiesa Plebana, 15) e al Cinema Italia di Sarzana (Piazza Niccolo V°), le tre opere, oltre ad avere in comune il tema della cucina, vedono come protagonisti dei cuochi in difficoltà: “Sì, Chef!” racconta di una cuoca che sta per aprire un ristorante ma che si ritrovata a servire in una mensa per migranti; “Boiling Point” vede al centro uno chef di alta cucina che ha problemi sia nelle relazioni private che in quelle professionali; “Tuesday Club” narra di una donna che troverà sollievo dalla sua crisi familiare iniziando a frequentare un corso di cucina tenuto da uno chef rinomato ma antipatico.

Oltre alla proiezione di questi film, sarà proposto anche il “Innesti”, documentario patrocinato da Slow Food girato dal filmmaker ligure Sandro Bozzolo (Premio Cinematografico Stefano Pittaluga 2022) sui castagneti della Valle Mongia al confine tra Piemonte e Liguria. L’opera affronta anche tematiche legate cibo e all’alimentazione e sarà proiettata martedì 14 febbraio al Nickelodeon e lunedì 6 marzo al Cinema Manzoni di Prontremoli (Piazza San Francesco, 8). Entrambe le proiezioni vedranno l’intervento del regista e saranno precedute da una degustazione a cura dell’Azienda Agricola Marzo Bozzolo.

La manifestazione prevede anche altre proiezioni legate ad assaggi e a incontri culinari, come l’appuntamento di domenica 19 febbraio al Cineclub Fritz Lang con Donatella Ivaldi di Chef per Caso, la degustazione di mercoledì 22 febbraio al Nickelodeon a cura del Ristorante Zupp con la partecipazione dello Chef Paolo Ferralasco, la serata dedicata al pesto di Prà di giovedì 16 marzo al Nuovo Cinema Palmaro e la degustazione a cura delle Cantine Lunae Bosoni di venerdì 24 marzo al Cinema Italia di Sarzana.

Tra gli appuntamenti più attesi della manifestazione, le serate gastronomiche su prenotazione di mercoledì 15 febbraio e mercoledì 15 marzo, rispettivamente presso le trattorie Da Munsù e Maria di Sampierdarena, cene che saranno precedute dalle Lezioni di Cinema dedicate al rapporto tra settima arte e cucina a cura di Elvira Ardito al Centro Civico Buranello (via Prete Don Daste, 8 a – via Buranello, 1).

Venerdì 24 marzo si svolgerà invece la serata conclusiva con la premiazione dello Chef Giorgio Bove presso l’Antica Osteria della Castagna (via Romana della Castagna, 20 r).