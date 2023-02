Il negozio di giocattoli “Alla gioia dei bimbi” chiude i battenti dopo 72 anni di attività

Genova. I bambini e i genitori genovesi lo sanno che in via Galata, in centro città, c’era una succursale della casa di Babbo Natale. Ma oggi il negozio “Alla gioia dei bimbi” annuncia la sua chiusura e questa mattina le saracinesche resteranno chiuse dopo 72 anni di onorata attività.

A dirlo, attraverso i social, sono state le stesse due titolari, Franca e Rita, che hanno spiegato in un post le motivazioni della decisione presa.

“Sono stati 72 anni di impegno, dedizione, sacrifici, studio, ma anche di sorrisi, collaborazioni, gratificazioni, legami e passione. Il nostro cuore si stringe nel darvi l’annuncio, tanto ponderato e sofferto, della chiusura, come già annunciato ai nostri clienti nelle ultime settimane. È arrivato il momento di dedicarsi ai nipotini e, perché no, anche un po’ a noi stesse. Grazie di cuore a chi ha vissuto con noi, a chi si è affidato, chi è passato per un saluto, chi ha riso e pianto con noi, e chi passerà anche solo per un ultimo saluto. Ci troverete in negozio fino al 28 febbraio. È stato fantastico”, il messaggio su Facebook.

Oltre ai giocattoli per i bambini “Alla gioia dei bimbi” è stato per anni uno dei punti di riferimento cittadino per il mondo del collezionismo e modellismo, dai trenini alle macchinine.

Il post scritto dalle titolari ha scatenato la reazione, ovviamente triste, di decine di clienti. Tanti bambini che oggi sono diventati nonni