Il mitico “Asinello” si fa pubblicità, al via il casting per partecipare allo spot del Corochinato

Genova. Il Corochinato, il vermut genovese, sempre più lanciato anche al di fuori dei confini della Superba, si fa pubblicità. Attraverso i suoi social la bevanda nota ai più come “Asinello”, per via dell’etichetta inconfondibile, ha lanciato un casting per trovare i protagonisti del suo prossimo spot.

Si cercano, nella fattispecie, due uomini: uno di 70 anni, barba bianca e occhi chiari, faccia “vissuta” con nei, voglie o cicatrici, e mani callose, l’altro giovane, 25 anni, capelli scuri corti e occhi azzurri, 1.80, possibilmente tatuato. Saranno loro a recitare nella clip, ispirata alle note del Pescatore di De André.

Lo spot sarà girato in un giorno o due sulla spiaggia di Varazze. Per partecipare è necessario inviare una mail con cv, self-tape e foto alla mail casting.crcn@gmail.com.

Il vino aperitivo Corochinato, o semplicemente Corochinato, è un vino bianco aromatizzato tipo vermut originario di Genova, prodotto e distribuito dalla ditta Vini Allara di Pra’. Il nome stesso indica le origini nella località di Coronata dalle cui colline proveniva il vino bianco che costituiva il componente principale della ricetta del 1886.

Localmente è conosciuto anche come Asinello, nome derivato dall’etichetta della bottiglia che riporta un disegno dell’animale accompagnato dalla figura popolare di Paciugo, protagonista di una leggenda dell’XI secolo ambientata nei pressi del Santuario di Coronata, ed è diffuso come aperitivo, liscio e accompagnato da una fetta di limone. Il luogo “cult” dove bere l’Asinello è il bar della Marchesa, in Canneto in Lungo. Il liquore dà il nome anche all’album omonimo degli Ex-Otago.