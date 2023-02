Il Genoa apre ai dilettanti e cerca il nuovo Torricelli tramite l’app One Of Us

Tutti i calciatori dilettanti hanno sognato almeno una volta di poter essere i nuovi Moreno Torricelli, il giocatore che negli anni ’90 passò direttamente dalla Serie D alla Juventus dopo un’amichevole. La tecnologia viene in soccorso degli aspiranti Torricelli grazie all’applicazione One of Us con cui il Genoa ha da poco annunciato di aver siglato un accordo.

Calciatori e calciatrici dilettanti potranno caricare sull’app i video delle loro gesta e sperare di essere selezionati per magari un giorno poter vestire la maglia rossoblù del Grifone. In palio, infatti, un contratto da professionisti. “One Of Us – si legge sul sito dell’applicazione – è il punto di contatto tra il calcio dilettantistico e professionistico: siamo in grado di offrire ampia visibilità agli atleti dilettanti, ampliando il ventaglio di opportunità che un calciatore ha per seguire il proprio sogno di diventare un professionista”.

L’applicazione funzionerà come una “vetrina” che agevolerà il lavoro di scouting anche del club del presidente Zangrillo. “Il processo di selezione – spiega il Genoa nel comunicato – prevede come step iniziale le valutazioni degli iscritti mediante la App dedicata e, come passo successivo, una serie di dimostrazioni in presenza sul terreno di gioco, sotto la supervisione dei tecnici del Grifone e di One of Us, cui spetterà l’onore di decretare il vincitore del talent”.