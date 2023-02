Il docufilm La Scelta diretto dai genovesi Bachschmidt, Barabino e Ruvioli arriva al cinema

Genova. Dopo la presentazione al Festival di Torino a fine novembre e un lungo tour (tutt’altro che concluso) per spazi sociali e circoli di tutta Italia il docufilm La Scelta, diretto dai genovesi Carlo A. Bachschmidt, Stefano Barabino e Michele Ruvioli, arriva al cinema.

A Genova sarà possibile vederlo venerdì 3 marzo al Club Amici del Cinema alle 18.30 o al Nickelodeon alle 21.15. La Scelta racconta la vita di una comunità, quella della Val di Susa, che da più di trent’anni difende il suo territorio e si oppone alla costruzione del tav. Le riprese del film sono cominciate nel 2012 dopo dopo l’apertura del cantiere e i primi scontri con la polizia e sono terminate quasi dieci anni dopo.

La sinossi del film

Forza, coraggio e gioia! Questo è l’invito che Luca rivolge ai suoi compagni riuniti in assemblea. E’ rimasto gravemente ferito mentre tentava di rallentare l’apertura del cantiere al quale il movimento No TAV si oppone. Emanuela, la sua compagna, legge la lettera che Luca ha scritto in ospedale dove si sta lentamente riprendendo. I No TAV, tra i quali Marisa, Nicoletta e Paolo, tentano di disturbare i lavori del cantiere e di abbatterne le reti. Di notte, in piccoli gruppi, riescono ad entrare e danneggiare alcuni mezzi ma il cantiere è molto grande ed è considerato dallo Stato un’opera strategica. I lavori vanno avanti, il cantiere cresce. Il movimento No TAV prova a sostenere un partito politico che si dichiara No TAV ma Nicoletta richiama la necessità di mantenere autonomia nella lotta. Arrivano i processi, i pubblici ministeri raccontano il movimento No TAV dal punto di vista dello Stato e chiedono pene importanti per gli imputati.

Sono passati anni e, mentre Luca ed Emanuela hanno avuto un figlio, Davide, un militante No TAV, è tornato dalla Siria dove ha combattuto nella rivoluzione del Rojava. La guerra mette l’individuo davanti a dilemmi ultimi e laceranti, sia combattere che non combattere sono due scelte sbagliate. Il tentativo di fermare l’opera per via istituzionale è ormai fallito: in assemblea Luca invita i compagni a prenderne atto, è in semilibertà e deve entrare in carcere ogni sera, lo accompagniamo. Mentre ci racconta di essersi lasciato con Emanuela, riconosce che sta all’individuo soltanto la ricerca della propria felicità. La lotta sulle reti del cantiere prosegue. Nicoletta viene arrestata, suo marito Silvano scende in paese per partecipare alla manifestazione in sua solidarietà.

I registi

Carlo A. Bachschmidt, architetto e poi specializzatosi nel settore audio visivo, si è occupato per anni di consulenze legali a partire da quelle per i processi del G8 di Genova. Nel 2011 scrive e dirige i documentari Black Block (menzione speciale alla sezione Controcampo della 68ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia) e La Provvista (entrambi prodotti da Fandango), e lo spettacolo teatrale I giorni di Genova nell’ambito del Festival di Internazionale a Ferrara. Sempre per Internazionale, nel 2021 è tra gli autori del podcast sul G8 di Genova, Limoni. Attualmente sta lavorando allo sviluppo di un documentario dal titolo Costa. Stefano Barabino lavora da anni nel cinema italiano e internazionale come primo assistente operatore ed è autore e direttore della fotografia. Michele Ruvioli, videomaker e anche lui consulente nei processi del G8 dopo la lavorazione del film La Scelta si formato in ambito pedagogico e oggi fa il maestro in una scuola primaria.