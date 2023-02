Il Comune di Genova istituirà una sorta di Commissione Segre ma il dibattito si incaglia sul “fascismo”

Genova. Era il 2019 quando il consiglio comunale di Genova, durante la seduta del 19 novembre, approvava un ordine del giorno in cui esprimeva piena solidarietà alla senatrice Liliana Segre per i continui attacchi ricevuti riconoscendo il ruolo fondamentale da lei svolto nella preservazione della memoria relativa agli eventi dell’olocausto e il ruolo attivo di azione civile nel contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, nello stesso ordine del giorno il consiglio comunale si impegnava ad istituire, ai sensi dell’articolo 40 del regolamento del consiglio comunale, una commissione speciale per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, al fine di studiare il proliferare nella nostra città di fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio ed alla violenza.

Un anno e mezzo dopo, il 9 marzo del 2021, veniva chiesto al presidente del consiglio di predisporre una proposta di istituzione di una commissione consiliare speciale, nella stessa data, il consiglio comunale, esprimendo una ferma condanna per gli innumerevoli insulti e minacce ricevute dalla senatrice Segre anche in occasione della campagna vaccinazioni Covid19 a cui la stessa aveva partecipato, ha approvato un ordine del giorno in cui esprimeva piena solidarietà alla senatrice Segre e a tutti coloro che sono stati oggetto di analoghi attacchi di matrice negazionista e antisemita, e ha impegnato l’amministrazione ad aderire alla Rete dei comuni per la memoria contro l’odio e il razzismo.

Oggi, a quasi un mese dalla votazione all’unanimità in Senato della mozione che dispone la ricostituzione della commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, c’è stato un nuovo passo avanti anche per l’amministrazione genovese. Tuttavia le polemiche non sono mancate.

“Il testo su cosa sarà questa commissione, quali siano i contenuti e gli obbiettivi, seppur con delle limature legittime, è stato condiviso e ha visto tutta l’aula concorde – spiega Filippo Bruzzone, lista Rossoverde, proponente della commissione insieme al capogruppo di Genova Civica Ariel Dello Strologo – tuttavia si è creato un caso attorno al titolo della commissione stessa”.

“Commissione che ricorda la cosiddetta commissione Segre ma che non la ricalca completamente estendendo gli obbiettivi a vari fenomeni di intolleranza, tanto che nelle passate settimane i vari gruppi partitici mi hanno chiesto di ampliare le categorie di fenomeni che la commissione si propone di constrastare, il problema stamani è nato sull’esigenza, espressa dalla minoranza, di mantenere comunque un riferimento chiaro all’antifascismo nel titolo della commissione”, ha aggiunto Bruzzone.

A sollevare perplessità sull’introduzione del termine fascismo nel titolo sono stati due consiglieri di Fratelli d’Italia, Vincenzo Falcone e Laura Gaggero. Falcone, in particolare, ha motivato la propria posizione affermando che il termine non appare nel titolo della commissione Segre approvata in Senato e neppure nel titolo della commissione odierna. “La premessa – ha detto – è che io non sono fascista né per convinzione, né per formazione né per motivi anagrafici, mi riferisco ai lavori licenziati dallo stesso governo italiano nel 2021, un governo neppure di centrodestra, se vogliamo replicare i lavori parlamentari non vedo perché Genova debba aggiungere qualcosa in più, il fascismo è un reato, chi lo pratica deve essere perseguito ma o si ritorna al testo iniziale oppure è lecito discutere la cosa“.

Laura Gaggero, raccontando anche episodi di vita familiare per cui non può che definirsi “antifascista da sempre” ha però chiesto che “allora, nel titolo, sia fatto riferimento anche ad altri regimi totalitari che dovrebbero fare paura quanto il fascismo”.

Il tentativo di non includere la parola “fascismo” nel titolo ha fatto andare su tutte le furie Cristina Lodi, consigliera del Pd, che ha ricordato come l’antifascismo sia un tema primario e storicamente indissolubile per una città come Genova, medaglia d’oro al valore militare per la Resistenza. Anche Fabio Ceraudo, M5s, ha sostenuto la necessità di inserire la parola “fascismo” ricordando alcune situazioni “motivo di imbarazzo” per l’amministrazione come quella della presenza dell’allora consigliere Gambino (Fdi) con la fascia tricolore a una commemorazione dei morti della Rsi.

La posizione di Mattia Crucioli, Uniti per la Costituzione, è per l’inclusione del termine “non solo perché il fascismo è un reato in Italia, a differenza di comunismo o altri totalitarismi che non sono un reato in Italia” ma “Il fatto che sia opportuno metterlo dentro è che questa ideologia politica in Italia ha propugnato tutte le altre forme di comportamenti che vogliamo monitorare con questa commissione”. Paolo Gozzi, Vince Genova, ha specificato che, pur condividendo l’idea di inserire il concetto, “il reato che viene evidenziato dalla legge italiana è però quello di apologia del fascismo e come tale dovrebbe essere indicato”.

Insomma, vari punti di vista e spigolature che non è stato possibile smussare nella commissione di oggi. Il tema sarà portato in consiglio per l’approvazione definitiva ed è inevitabile che il dibattito riprenderà in quella sede.

La commissione, comunque, avrà i compiti di effettuare una valutazione di tutti gli episodi di violenza, compresa la violenza verbale online, come l’hate speech, che consiste in un intenso ed estremo sentimento di avversione, rifiuto, ripugnanza, livore, astio e malanimo che offendano la dignità e la libertà di ogni persona, sia come singolo che nelle formazioni sociali in cuisi svolge la sua personalità;ceffettuare un’analisi dei provvedimenti adottati negli ultimi anni in occasione di episodi di violenza verbale e valutazione dell’efficacia degli stessi; elaborare una serie di proposte operative o contributi al fine di perseguire il miglioramento dell’efficacia e dell’adeguatezza delle risposte operative e predisporre una relazione sui lavori della Commissione da portare all’attenzione del Consiglio comunale.