Il 47° Invernale del Tigullio verso la chiusura: lotta in tutte le classi per i titoli 2023 

Lavagna. Si chiude nel fine settimana la 47a edizione del Campionato Invernale del Tigullio, rassegna velica d’altura a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio. Sarà ancora il Golfo del Tigullio di Lavagna il teatro degli ultimi confronti in acqua dopo le prime 11 prove disputate a partire da inizio novembre.

Secondo le previsioni meteomarine, il campo di regata dovrebbe esser maggiormente ventoso sabato, nella giornata in cui alle 20 si terrà anche la conviviale per gli equipaggi partecipanti presso la trattoria Pinaggia di Chiavari, con una domenica, invece, con intensità decisamente minore.

Una cavalcata fantastica in ogni classe. Il gruppo 1 della classe ORC vede lottare per il successo Chestress 3 di Giancarlo Ghislanzoni (YCI) insieme a Capitani Coraggiosi di Felcini e Santoro (YC Chiavari) e To Be di Stefano Rusconi (YCI). Brilla nel gruppo 2 Low Noise di Valerio Luigi Dabove (Erix) insieme a Gilles di Marcello Caldonazzo Arvedi (YCI) e Melgina di Paolo Brescia (YCI). Nella classifica Libera-J80 spiccano Jeniale Eurosystem di Massimo Rama (LNI Sestri Levante), Aria di Ariarace (CN Rapallo) e J Bes di Eros Rossi (CV Sori).

“In primo luogo desidero ringraziare tutto il nostro staff per aver instancabilmente operato in direzione del miglior esito della manifestazione – afferma l’organizzatore Franco Noceti – Siamo felici per l’andamento dell’Invernale e per il riconoscimento che al termine di ogni weekend ci arriva dai partecipanti: sfide agguerrite anche in questa stagione 2022-2023, incerte sino all’ultima prova”.