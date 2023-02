Il 15 febbraio la pubblica assistenza Misericordia inaugura 4 nuovi mezzi per il trasporto disabili

Genova. La Misericordia Santa Caterina Genova Centro il 15 febbraio 2023 alle 15,30 inaugurerà resso il piazzale antistante la sede del Comune di Genova (Matitone) di 4 mezzi attrezzati per il trasporto dei disabili.

Si tratta di tre FIAT DOBLO’ Maxi a passo lungo con pedana per i disabili che possono trasportare un disabile e tre passeggeri, e di un mezzo FORD TRANSIT che permette contemporaneamente il trasporto di ben tre carrozzati con accompagnatore. I mezzi che verranno presentati sono tutti di nuova generazione che migliorano in maniera sostanziale la qualità della vita durante il trasporto dei disabili in quanto garantiscono spazi più ampi agli utenti e maggior rispetto per l’ambiente, dimostrando allo stesso tempo quanta attenzione la realtà della Misericordia Genova Centro ODV pone al mondo della disabilità.

Nel corso della cerimonia ogni mezzo destinato al sociale verrà benedetto come vuole la tradizione dal Confratello di Misericordia Genova Centro Padre Francesco Lia .

I nuovi mezzi saranno rappresentati dalle madrine. All’iniziativa In particolare sarà presente il campione Paralimpico Francesco Bocciardo pluripremiato e medagliato alle ultime olimpiadi di nuoto a Tokio