“I fiori vanno nell’organico” e “Assumiamo giardinieri”, così Amiu e Aster sfruttano il caso Blanco

Genova. Il tormentone del “Blanco furioso” e l’immagine del cantante pop che distrugge i fiori sul palco di Sanremo ha conquistato qualsiasi spazio social disponibile e le partecipate comunali genovesi non sono state da meno.

Sia Amiu sia Aster hanno sfruttato il caso per comunicare, in maniera ironica, alcuni concetti del tutto seri. E così se Amiu mostra il rapper intento a prendere a calci mazzi di rose rosse per ricordare che “i fiori vanno gettati nell’organico”, Aster – la partecipata che si occupa di manutenzioni – annuncia una nuova ondata di assunzioni.

Amiu e Aster, peraltro, stanno attingendo a piene mani dal calderone Sanremo, vera fucina di situazioni-meme perfette per comunicare sui social network.

La stola buanca di Chiara Ferragni, ad esempio, diventa una bacheca dove scrivere “fai la differenziata”.

Ma il messaggio che più interessa i cittadini è quello relativo alle offerte di lavoro. Diverse posizioni aperte per Aster, si apprendisti per tre settori, impianti, verde e manutenzione strade.

Una cosa è certa – avverte Aster – Blanco non sarà mai assunto come giardiniere per Aster. Mentre per chi volesse tentare l’apprendistato, beh, saranno richieste alcune competenze ma non quella di fare piegamenti sulle braccia come quelli sfoggiati da Al Bano durante la seconda serata del festival.