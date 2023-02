Guerra in Ucraina, un anno dall’inizio dell’invasione russa: le iniziative a Genova

Genova. Il 24 febbraio 2022 la Storia dell’uomo faceva un nuovo scatto in avanti (o forse indietro): l’esercito russo iniziava una massiccia invasione militare nei territorio orientali dell’Ucraina, dando il via ad una guerra sanguinosa che oggi, ad un anno di distanza, sembra lontanissima da una soluzione. E mentre la diplomazia internazionale latita, a patire le maggiori conseguenze è il popolo ucraino, con perdite spaventose, città distrutte e migliaia di profughi sparsi in tutto Europa.

L’offensiva russa ha provocato una grande perdita di vite umane e danni alle infrastrutture civili, tra cui ospedali, scuole e abitazioni. Il conflitto ha costretto milioni di persone a fuggire dalle proprie case e a cercare rifugio altrove. La comunità internazionale ha condannato l’invasione russa e ha imposto sanzioni economiche alla Russia, ma finora gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto sono stati infruttuosi. Le parti in conflitto hanno partecipato a diversi negoziati di pace, ma le trattative sono state interrotte a causa della continua violenza sul terreno. Attualmente, la situazione in Ucraina è ancora molto instabile e continua a rappresentare una grave minaccia per la stabilità della regione e per la sicurezza internazionale.

A Genova, dove la comunità ucraina è numerosa e molto coesa, sono diverse le iniziative di solidarietà verso questo popolo tra cui una manifestazione per la pace, la deposizione di una corona d’alloro sotto Ponte Monumentale, commemorazioni e incontri.

Ecco il programma:

Ore 18.00: Chiesa di Santo Stefano – Via Crucis

Ore 18.30: Ponte Monumentale Via XX Settembre – Deposizione di una corona d’alloro alla memoria dei caduti della libertà e partenza della fiaccolata di solidarietà e per la pace.

Ore 18.45: Piazza De Ferrari – Commemorazione delle vittime dell’aggressione russa e proiezione sulla facciata del Palazzo della Regione della bandiera ucraina e dei nomi di tutte le città bombardate in questo primo anno di guerra.

Ore 19.00: Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale – Testimonianze della resistenza del popolo ucraino e di solidarietà del popolo italiano.

La manifestazione è stata promossa da Associazione “PROKROVA” O.D.V., Istituto Ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Unicef Liguria. In collaborazione con Comune di Genova, Regione Liguria, Consolato Generale Ucraina (Milano).

Partecipano: CGIL, CISL, UIL, CNA, Assoutenti, Adiconsum, Adoc, Codacons, Casa del Consumatore, Lega Consumatori, Federconsumatori, Ilaria Cavo – Parlamentare, Cristina Lodi – Consigliere Comunale, Armando Sanna – Vice Presidente del Consiglio Regionale, Luca Garibaldi – Consigliere Regionale, Stefano Balleari – Consigliere Regionale, Lorenzo Basso – Senatore, ACISJF – Associazione Cattolica Internazionale al Servizio della Giovane Federazione Nazionale, ARS – Avvocati in Rete per il Sociale, MCL Genova, Associazione Carrozzieri Provincia di Genova, ANPI, ACLI, Confcommercio Genova, ARCI Liguria, Confesercenti Genova, Coop Liguria, GoodMorning Genova.