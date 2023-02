Guerra in Ucraina, il 24 febbraio processione in centro e cerimonia a Palazzo Ducale

Genova. Venerdì 24 febbraio, anniversario dell’invasione russa in Ucraina, alle 19 la Sala del Maggior Consiglio del Palazzo Ducale di Genova ospiterà la “Giornata di solidarietà per la pace: ad un anno dall’inizio della guerra, insieme per il popolo ucraino”, un momento di riflessione sui dodici mesi di conflitto appena trascorsi organizzato dalla comunità ucraina ligure e Ilsrec (Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea), in collaborazione con Regione Liguria e Comune di Genova.

L’incontro, aperto al pubblico, prevede l’intervento di famiglie, operatori sanitari e volontari ucraini, pronti a condividere le loro esperienze di vita e di guerra, e le testimonianze dei liguri e genovesi in prima linea nell’accoglienza delle persone in fuga dal conflitto.

Prima dell’incontro al Palazzo Ducale, la comunità ucraina genovese partirà dalla chiesa di Stefano per dare vita ad una processione attraverso il Ponte Monumentale e via XX Settembre, con arrivo in piazza De Ferrari. Davanti al Palazzo della Regione, intorno alle 18.30 è previsto un momento di raccoglimento e condivisione che coinvolgerà la comunità ucraina, la cittadinanza e le istituzioni; in contemporanea, sul maxischermo installato sulla facciata della sede regionale saranno proiettate le immagini delle città ucraine più segnate dalla guerra, come Mariupol, Kherson e Karkiv.

“Venerdì ricorderemo insieme alla comunità ucraina ligure questo terribile anniversario per manifestare la nostra vicinanza e solidarietà a quel Paese – dichiara il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – Nel corso di quest’ anno la Liguria è stata in prima linea nell’assistenza delle circa 6mila persone in fuga della guerra arrivate nel nostro territorio, ad esempio con Infopoint dedicati ai cittadini ucraini per ogni provincia, residenze per una prima ospitalità, accoglienza, inserimento scolastico dei bambini arrivati in Liguria e misure per garantire la formazione, compresi i corsi di lingua italiana. Un sostegno – continua il presidente – che continua anche ora, nella speranza di una soluzione del conflitto: l’augurio è di non dover più assistere alle tragedie che ci hanno accompagnati in questo anno di guerra”.

“Un anno fa la notizia dell’invasione russa in Ucraina ci ha colpiti profondamente – dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci – Il Comune di Genova si è attivato fin da subito per fornire il massimo del supporto alla comunità ucraina, inviando 15 camion carichi di beni e viveri nelle zone più colpite, oltre a fornire accoglienza in città. La nostra protezione civile ha attivato in questi mesi una serie di iniziative fondamentali tra cui la creazione di una email dedicata per la ricezione delle richieste di alloggio, l’attivazione di un numero verde, la realizzazione di un hub per raccolta di materiale in piazzale Kennedy e la costante attività di assistenza ai profughi arrivati a Genova. La nostra città ha accolto circa 3.300 persone fuggite dalla guerra, un numero pronto ad aumentare in caso di necessità: ancora una volta siamo pronti a fornire un aiuto concreto al popolo ucraino”.

Il 24 febbraio sarà un momento importante per dire che la battaglia che si combatte oggi nelle città e nelle campagne dell’Ucraina non è una battaglia per Kiev ma per Roma, Parigi, Madrid, Berlino, Washington e tutto il mondo libero: una battaglia da cui nessuno può tirarsi indietro – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Ma sarà anche un’occasione per ringraziare gli amici ucraini che vivono qui tra noi per la loro tenacia e resistenza, tutti i liguri che fin dai primi giorni della guerra hanno mostrato grande generosità con i loro aiuti e aprendo le loro case, tutte le istituzioni che hanno collaborato a un grande piano di emergenza che ha funzionato ottimamente e chi si prende cura sul territorio dei nostri amici ucraini, come ad esempio fanno i medici dell’ospedale Gaslini con molti bimbi. Tanti modi diversi per ovviare, almeno un pochino, al profondo dolore vissuto da chi si è visto strappare dalle proprie case – continua il presidente – il tutto con l’auspicio che tutto questo possa finire in modo giusto e nel più breve tempo possibile: non si può barattare la pace con l’ingiustizia e non si può pensare a una guerra che duri per sempre”.

“Al Consolato Generale d’Ucraina a Milano abbiamo senza esitazione accettato l’invito a prendere parte all’evento che avrà luogo a Genova il 24 febbraio, perché non possiamo lasciarci sfuggire l’opportunità di dire “grazie” ai liguri e ai genovesi per il loro colossale aiuto alla popolazione ucraina sin dall’inizio dell’invasione su vasta scala del nostro Paese da parte della Russia – spiega Viktoriia Fufalko, agente consolare del Consolato Generale d’Ucraina a Milano -. Siamo profondamente riconoscenti per l’esemplare accoglienza, per la lineare posizione a sostegno dell’Ucraina, per l’amicizia e fiducia dimostrata nei confronti nostri e dei nostri connazionali. Ci teniamo molto ad appoggiare questa iniziativa della comunità ucraina, perché ciascuno di noi è un inviato del nostro Paese che chiede al mondo di non distogliere lo sguardo”.

“Ad un anno dall’aggressione armata della Russia di Putin, leviamo alta la nostra voce per la pace e la solidarietà verso il popolo ucraino che combatte per la propria sovranità e i propri diritti di libertà – dichiara Giacomo Ronzitti, presidente dell’Ilsrec – Si ponga fine alla strage di vittime innocenti, alla barbarie delle violenze su donne, vecchi e bambini e si ricerchi una pace giusta che non può che fondarsi sul riconoscimento del legittimo diritto di ogni popolo alla propria dignità e autodeterminazione, come è sancito nella carta delle Nazioni Unite”.

Secondo le stime sono oltre 5mila gli ucraini oggi presenti a Genova e sono 120, secondo i dati riferiti dalla comunità, quelli che hanno trovato lavoro qui, pur con l’intenzione di tornare in patria non appena sarà finita la guerra. “A distanza di un anno, il bilancio è di oltre 7100 civili uccisi, tra i quali 461 bambini, oltre 16 mila bimbi deportati, e 6 milioni di profughi di guerra solo in Europa – spiegano padre Vitaliy Tarasenko, cappellano della comunità ucraina ligure, e Oleh Sahaydak, presidente dell’associazione Prokova – Venerdì pomeriggio ricorderemo insieme i caduti di tutte le resistenze con la marcia dei popoli liberi, e vorremmo in questa occasione invitare tutta la cittadinanza che ha a cuore la solidarietà, la giustizia e la pace”.

“La comunità ucraina ringrazia per la solidarietà che avete fino a oggi manifestato, e che continuate a manifestarci; quindi, vi chiede di unirvi a noi nella fiaccolata che venerdì pomeriggio partirà dalla chiesa di Santo Stefano e proseguirà fino a piazza de Ferrari e al Palazzo Ducale: lì, ascolteremo delle testimonianze dei sopravvissuti e dei nostri benefattori in lingua italiana e ucraina. Su invito dei vescovi ucraini, questa sarà una giornata, per la nostra comunità, di digiuno e di raccoglimento in preghiera: la via Crucis si terrà presso la chiesa di Santo Stefano in lingua ucraina alle 15, e in lingua italiana alle 18. Siamo qui per ribadire il nostro impegno a continuare a resistere per la democrazia e per la libertà”.