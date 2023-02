Guerra e armi in porto, Candia (Lista Sansa): “In piazza per la pace in Ucraina”

Genova. “Oggi e domani sarò in piazza a Genova per sostenere l’unica soluzione possibile per il conflitto in Ucraina e negli altri Paesi nel mondo in cui si sta combattendo: la pace”.

Così la consigliera regionale della Lista Sansa Selena Candia, nell’annunciare la sua presenza al presidio in Prefettura di oggi pomeriggio alle 16:30 (organizzato da Cgil Genova, Uil Liguria, ANPI Genova, Arci Genova, Auser Genova e Liguria, Comunità di San Benedetto, Comunità di Sant’Egidio, Libera Genova e Liguria, GoodMorningGenova, Emergency, Acli Liguria, Rete Studenti Medi e Agesci Liguria) e alla manifestazione di domani “Abbassate le armi, alzate i salari” organizzata dal Calp.

“Ad un anno esatto dallo scoppio della guerra in Ucraina oggi è importante scendere in piazza in tanti per chiedere a gran voce il cessate il fuoco in questo conflitto che dopo quasi 80 anni ha riacceso i venti di guerra in Europa – sottolinea Candia -. Se della guerra in Ucraina si parla, e si è parlato molto, non si può dire lo stesso della guerra in Yemen e in altri paesi del mondo in cui si sta combattendo nel silenzio più totale poiché considerate guerre ‘lontane'”.

“Se a guardare le mappe possono sembrare conflitti lontani da casa nostra, bisogna ricordare che ad esempio per la guerra in Yemen moltissime armi passano proprio dal porto di Genova – conclude la consigliera regionale -. Il Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali è stato l’unico in questi anni a contrastare il traffico di armi dal porto di Genova, rifiutando di movimentare l’arsenale in transito dal capoluogo ligure. Per questo motivo domani è importante partecipare anche alla manifestazione nazionale promossa proprio dal Calp alle 14:30 al varco di Ponte Etiopia in Lungomare Canepa”.