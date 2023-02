Grosso incendio a Busalla, a fuoco un capannone nella zona industriale di Sarissola

Busalla. Un grosso incendio è divampato in serata a Sarissola, frazione del comune di Busalla non distante dalla raffineria Iplom.

A prendere fuoco è stato un capannone industriale, a quanto si apprende il magazzino di una ditta di edilizia e di un’azienda che tratta materie plastiche. Sul paese si è sollevata una densa colonna di fumo.

Per domare l’incendio sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco (in tutto quattro) arrivate da Genova e anche da Savona con cinque mezzi di supporto. Non risultano persone ferite, dato che l’edificio era vuoto quando è scoppiato il rogo.

Sul posto anche il sindaco di Busalla Loris Maieron: “I vigili del fuoco stanno facendo di tutto perché le fiamme non si propaghino ai capannoni vicini, speriamo che non succeda – racconta a Genova24 -. Per ora sembra scongiurato il rischio di esplosioni. Siamo in attesa di capire come evolverà la situazione”. Al momento non risultano abitazioni evacuate, visto che l’incendio interessa una zona industriale.

Quasi un anno fa, l’8 febbraio 2022, un episodio analogo aveva interessato la stessa zona: un capannone andato a fuoco nella notte, per fortuna senza altre conseguenze.