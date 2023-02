Grave incidente in corso Italia, strada chiusa e poi riaperta dalla polizia locale

Genova. Intorno alle 7.30 di questa mattina si è verificato un incidente stradale in corso Italia. La polizia locale ha dovuto chiudere la strada in direzione levante, all’altezza di via Mercatini, per poter eseguire i rilievi. Corso Italia è stato riaperto intorno alle 9.

Coinvolte nell’incidente due persone, una alla guida di un motociclo e un pedone. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio dei vigili urbani.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con ambulanza e automedica: una persona è stata soccorsa in codice rosso e trasferita all’ospedale San Martino di Genova.