Giulio Regeni, l’incredulità di Bruzzone (Rosso-Verdi): “Odg respinto perché non di rilevanza cittadina”

Genova. “In Consiglio comunale è stato respinto un mio ordine del giorno ‘fuori sacco’ sulla memoria di Giulio Regeni perché ritenuto inammissibile” dice il consigliere comunale dei Rosso-Verdi Filippo Bruzzone.

“L’ordine del giorno – spiega Bruzzone – in particolare è stato rifiutato perché non ritenuto di rilevanza cittadina, e ciò mi lascia molto perplesso dal momento che in città non solo è presente una panchina gialla, in memoria di Giulio, per tenere alta l’attenzione sulla richiesta di verità e giustizia, ma anche per anni in Comune è stato esposto uno striscione giallo, sempre in nome di Giulio”.

E conclude: “Si torna a parlare di Giulio, oggi 14 febbraio, perché come ogni 14 del mese Amnesty International accende un riflettore sul ricercatore massacrato e ucciso. Il mio, infatti, sarebbe stato un ordine del giorno simbolico, ma nonostante questo è stato respinto”.

Il 25 gennaio si sono ricordati i sette anni dal sequestro, dalle torture e dall’omicidio di Giulio Regeni. Dopo anni di coraggiosi, quanto ostinati sforzi, la famiglia di Giulio, le Istituzioni e i tanti cittadini che hanno creduto nella possibilità di ottenere verità e giustizia vedono ancora lontano questo accadimento, perché il processo per l’omicidio di Giulio Regeni resta sospeso, con l’assoluta mancanza di collaborazione da parte dell’Egitto per arrivare ai quattro ufficiali dei servizi egiziani, le cui posizioni in patria sono state archiviate da tempo.