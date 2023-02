Giovane canoista morto a Chiavari, quattro i pompieri indagati: “Sotto choc per la tragedia, piena collaborazione con la magistratura”

Genova. Sono quattro i vigili del fuoco indagati per la morte di Andrea Demattei, il 14enne rimasto incastrato con la canoa sotto un ponte del fiume Entella a Chiavari mentre si allenava insieme ad altri tre compagni e deceduto tre giorni dopo per le conseguenze dell’ ipotermia all’ospedale Gaslini di Genova.

Per far luce sull’accaduto il sostituto procuratore Francesco Cardona Albini aveva già iscritto nel registro degli indagati anche i tre istruttori della società sportiva e il legale rappresentante della società.

Ad essere indagati sono due vigili del fuoco di Chiavari, tra cui il caposquadra, e i due sommozzatori della squadra di Genova, i primi ad essere chiamati dalla squadra a terra di Chiavari. Poi sul posto erano arrivati anche i sommozzatori dalla Spezia che alla fine, quel tragico pomeriggio, riuscirono dopo lunghi tentativi a liberare il piccolo Andrea dalla canoa, rimasta incastrata tra il ponte e alcuni tronchi.

Tre di loro sono difesi dall’avvocato Roberta Barbanera che spiega come i pompieri “nel massimo rispetto del dolore della famiglia si mettono ovviamente a disposizione dell’autorità giudiziaria per chiarire la dinamica e le modalità di intervento”. “Si tratta di una vicenda terribile – sottolinea il legale – che ha scioccato tutti, compresi coloro che si sono trovati nel fiume a cercare di soccorrere il ragazzo”.

Si tratta, occorre precisarlo, in tutti i casi di un atto anche a garanzia degli stessi indagati. La Procura di Genova deciso infatti di chiarire a 360 gradi quanto accaduto: dalle condizioni delle canoe, alla decisione di risalire in fiume in condizioni di forte corrente ad eventuali ritardi o problemi nei soccorsi, aspetto quest’ultimo che era stato messo in rilievo dai parenti del 14enne nei giorni successivi alla morte. Ieri si è svolto a Chiavari un sopralluogo della polizia del commissariato e della scientifica per effettuare foto e misurazioni della zona in cui è avvenuta la tragedia. Al vaglio della procura anche i numerosi video girati dai residenti, tanti chiavaresi che quel pomeriggio osservarono e ripresero con i loro telefonini le varie fasi dei soccorsi.