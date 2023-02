Giorno del ricordo, l’assessore Sartori alla cerimonia di Santa Margherita

Santa Margherita Ligure. “E’ assolutamente doveroso ricordare sempre una tragedia che per tanti decenni, dopo la fine della seconda guerra mondiale, è stata volutamente dimenticata. Da sammargheritese sono molto orgoglioso che anche quest’anno nella mia città sia stata celebrata questa cerimonia affinché non si dimentichino mai i migliaia di nostri connazionali barbaramente massacrati dall’odio titino per la sola ‘colpa’ di essere italiani”.

Era presente anche l’assessore regionale di Fratelli d’Italia Augusto Sartori alla cerimonia di commemorazione in occasione della ‘Giornata del ricordo per le Vittime delle Foibe e dell’Esodo Giuliano Dalmata’ che si è tenuta questa mattina presso i Giardini ‘Vittime delle Foibe’.

Alla deposizione di una corona di alloro in onore ai caduti cerimonia, organizzata dal Comitato in onore dei ‘Martiri delle Foibe’, in collaborazione con la sezione ligure dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia ed il Patrocinio del Comune di Santa Margherita Ligure, hanno partecipato anche il sindaco Paolo Donadoni e autorità civili e militari della città.