Giornata mondiale del malato, Toti e Gratarola: “Vicini a quanti stanno vivendo un momento delicato”

Liguria. Si celebra oggi, sabato 11 febbraio, la 31esima Giornata Mondiale del Malato, ricorrenza istituita il 13 maggio 1992 da Papa Giovanni Paolo II. Nelle Asl e negli ospedali della Liguria sono previste iniziative per sottolineare la vicinanza a quanti si trovano ad affrontare un momento difficile e particolare della propria vita.

“Nella giornata del malato – affermano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla sanità Angelo Gratarola – il nostro pensiero è rivolto a chi si trova in ospedale o a casa per motivi di salute, ai loro familiari e cari che condividono le sofferenze, oltre che ai professionisti del sistema sanitario, medici, infermieri e operatori che sono impegnati costantemente in prima linea per garantire risposte sempre più tempestive ed efficaci”.

Tra le iniziative in programma nelle diverse aziende del territorio ligure è prevista la distribuzione di pasti con menù speciali e la partecipazione delle associazioni di volontariato per dare conforto ai pazienti. Per la ricorrenza, inoltre, domani, domenica 12 febbraio, alle 15.30, la messa in cattedrale sarà celebrata dall’arcivescovo di Genova monsignor Tasca.