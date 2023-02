Geo Barents, Pd: “87 minori sbarcati a Spezia costretti a altre 11 ore di viaggio verso Foggia. Governo sordo alla modifica del decreto”

Genova. “Il ‘Decreto naufragi’ oltre che essere una misura incostituzionale, perché ostacola l’attività di soccorso in mare, è anche una misura disumana e inefficace. Il caso della Geo Barents costretta a percorrere 1200 chilometri in più per raggiungere il Porto di Spezia, infliggendo a chi ha già rischiato di perdere la vita in mare e subito violenze inaudite 4 giorni di viaggio in più in condizioni di mare avverse, lo dimostra”.

A dirlo è la deputata e componente della Commissione trasporti alla Camera Valentina Ghio dopo che la maggioranza ha bocciato il suo ordine del giorno che chiedeva cosa avesse determinato la scelta di Spezia come porto sicuro, visto che dopo i migranti sono dovuti tornare indietro per essere trasferiti nella città di Foggia e di evitare che si ripetano casi come questo soprattutto quando a essere coinvolti sono dei minori.

E prosegue: “Su quella nave c’erano anche 87 minori che dopo aver vissuto questo calvario, fiaccati da un viaggio estenuante, sono stati costretti ad altre 11 ore di viaggio in pullman per tornare indietro di 700 chilometri e raggiungere Foggia. Questo ci sembra un approccio oltre che incostituzionale e incomprensibile, anche ideologico su temi delicati e fondamentali come il salvataggio di vite in mare. Peccato che però il governo sostenga a spada tratta le sue scelte senza porsi nessuna domanda o dubbio, neanche di fronte alle contestazioni del consiglio europeo che ha chiesto dei correttivi”.

“E di fronte alle domande sollevate dall’Ordine del giorno da me presentato alla Camera, la maggioranza ha alzato un muro: la scelta di Spezia come porto sicuro per il governo è stata giusta e replicabile. Non c’è nessuna intenzione da parte della maggioranza di cambiare rotta, neanche di fronte alla sofferenza di 87 minori, costretti a un doppio trasporto” conclude Ghio.

“Se per questo governo la scelta del Porto di Spezia è replicabile, allora deve mettere in condizione tutta la macchina dell’emergenza di lavorare al meglio. Come gruppo consiliare regionale – aggiunge il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale – abbiamo chiesto il potenziamento degli uffici USMAF (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera) perché le scelte sbagliate non possono ricadere sugli operatori del soccorso e sul personale addetto alla cura delle persone oltre, ovviamente, su chi è in cerca di un futuro migliore”.

“Auspico – conclude Natale – che prima di individuare un porto di attracco la prossima volta le autorità pensino a dove destinare le persone e si assicurino che ci siano le condizioni migliori per l’accoglienza e per affrontare l’emergenza. Quanto accaduto con la Geo Barents, con bambine e bambini costretti a tornare indietro, a Foggia, non si deve ripetere più”.