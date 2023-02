“Genova per voi”, aperte le iscrizioni del talent show per autori di canzoni

Genova. Aperte le iscrizioni alla decima edizione di “Genova per Voi”, il talent per autori di canzoni che continua a contribuire al successo della musica italiana. A provarlo è tra gli altri Federica Abbate, vincitrice dell’edizione 2013, che al Festival di Sanremo ha firmato i brani di Mr. Rain, Elodie e Articolo 31.

Prodotta da Atid, con la coorganizzazione del Comune di Genova, il sostegno di Siae– Società Italiana degli Autori ed Editori, di Nuovo Imaie e il patrocinio dell’Università di Genova, “Genova per Voi” ha come premio un contratto editoriale con Universal Music Publishing Ricordi. Tutti i finalisti, indipendentemente dall’età, beneficeranno inoltre dell’iscrizione gratuita per un anno a Siae. La direzione artistica è del cantautore e drammaturgo Gian Piero Alloisio, la direzione organizzativa è del giornalista musicale Franco Zanetti.

“Anche quest’anno la presenza al Festival di Sanremo degli autori scoperti da Genova per Voi è stata significativa, con cinque canzoni. Ne siamo orgogliosi, e ci prepariamo alla decima edizione del talent con molto ottimismo. Genova per Voi si conferma come un accesso privilegiato al mondo della professione dell’autore di canzoni, e a dieci anni dall’esordio ribadisce la centralità della propria presenza nell’industria musicale”, dicono Alloisio e Zanetti.

La decima edizione avrà varie fasi: le selezioni, i laboratori, le masterclass e, entro ottobre 2023, la finale. Durante i laboratori, i finalisti saranno seguiti dal team di Universal Music Publishing Ricordi diretto da Klaus Bonoldi.

Le iscrizioni a “Genova per Voi” si chiudono il 16 maggio 2023. La scheda di iscrizione e il regolamento sono sul sito www.genovapervoi.net

I SUCCESSI DI GENOVA PER VOI

Federica Abbate, vincitrice di Genova per Voi 2013, è l’autrice italiana più venduta di sempre. Ha ottenuto più di 10 dischi d’oro, più di 100 dischi di platino e un disco di diamante (Baby K e Giusy Ferreri, “Roma-Bangkok”), firmando canzoni di successo per Fiorella Mannoia, Fedez, Noemi, Marracash, Michele Bravi, Boomdabash, Loredana Berté, Elisa, Eros Ramazzotti, Marco Mengoni, Ana Mena e Rocco Hunt. È stata presente, con i suoi brani, a diversi Festival di Sanremo e a Eurovision 2016 (Francesca Michielin, “Nessun grado di separazione”). Al Festival di Sanremo 2023 ha firmato i brani di Mr. Rain, Elodie, Articolo 31.

Alessandro La Cava, finalista di “Genova per Voi” 2018, è autore in esclusiva per Universal Music Publishing Ricordi. Oltre ad aver conquistato 15 dischi di platino con i singoli scritti per Sangiovanni “Lady”, “Farfalle” e “Malibù” (il singolo più ascoltato del 2021), ha scritto canzoni per Rkomi (“Insuperabile”), Alfa, Annalisa, Emma Marrone, Marco Mengoni, Baby K, Benji, Gaia, Noemi. Nel 2022 è stato segnalato da Spotify internazionale e da Rolling Stone USA fra gli autori più promettenti del mondo (guadagnandosi, tra l’altro, una gigantografia promozionale in Time Square a New York). Al Festival di Sanremo 2023 ha firmato il brano di Paola & Chiara.

Emanuele Dabbono, finalista di “Genova per Voi” 2013, è autore in esclusiva per Tiziano Ferro per cui ha scritto grandi hit come “Incanto”, “Il Conforto”, “Valore assoluto”, “Lento/Veloce”, “Buona (cattiva) sorte” e “Come farebbe un uomo”, ottenendo numerosi dischi di Platino. Dabbono è anche cantautore e Tutor di “Genova per Voi”.

Simone Cremonini, vincitore della sesta edizione e Tutor di “Genova per Voi”, ha scritto per Fedez, Emma, Marco Mengoni, Francesco Renga, Benji e Fede, Michele Merlo, Elodie, Marco Masini, Federica Carta e MyDrama. Al Festival di Sanremo 2023 ha firmato il brano di Will.

Michelangelo Vood, vincitore della settima edizione di “Genova per Voi”, ha firmato un contratto discografico con Carosello. Ha scritto per il vincitore della ultima edizione di “Amici”, Luigi Strangis.

Willie Peyote, vincitore di “Genova per Voi” 2014, è una delle maggiori figure di riferimento della scena rap/cantautorale italiana. È stato ospite alla Rassegna del Club Tenco 2018 e ha partecipato al Festival di Sanremo 2020/2021 nella categoria “Big” vincendo il premio della critica “Mia Martini”.

Sempre in ambito rap-hip hop, vanno citati anche Claver Gold e Dutch Nazari.