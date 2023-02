Genoa-Spal LIVE (0-0). Partita bloccata, il Genoa domina ma non conclude

Genova.

37′ Ancora una palla sprecata dal Genoa. Puscas si gira dal cuore dell’area di rigore, conclusione in Gradinata

36′ Cross di Haps, Jagiello si trova quasi a sorpresa la palla sulla testa, forse disturbato da un compagno. La sfera termina fuori

35′ Sabelli serve Strootman che da poco fuori l’area di rigore prova il rasoterra, palla sul fondo

28′ Discesa di Gudmundsson che al momento dell’assist sbaglia la misura per l’inserimento di Jagiello. Palla leggermente lunga dove il centrocampista non può arrivare

26′ Ripartenza Genoa sfruttando un errore del nuovo entrato, Strootman attende Haps, l’esterno sinistro si libera per il tiro, palla che esce non di molto

25′ Problema per Varnier, intervento del medico e cambio: entra Dalle Mura

20′ Cross dalla destra di Sabelli, colpo di testa di Varnier in angolo. Sugli sviluppi palla rinviata dalla Spal addirittura su Martinez

18′ Ammonito Sturaro, leggermente in ritardo su Tripaldelli lo atterra prima che riparta

12′ Sul corner battuto da Jagiello tentativo di destro al volo di Gudmundsson: palla alle stelle

11′ Corner per il Genoa guadagnato da Puscas, che approfitta della chiusura di due avversari per trovare il rimbalzo giusto

6′ Strootman spreca una possibilità dal limite dell’area: preferisce un cross al tiro che è fuori misura, palla sul fondo

4′ Corner che si conclude con un nulla di fatto. Il Genoa riparte.

3′ Sugli sviluppi la Spal guadagna un altro corner anche se c’è stato un silent check per una trattenuta di Sabelli in area ai danni di Varnier.

2′ Primo calcio d’angolo guadagnato dalla Spal: Dragusin col la testa respinge un cross di Moncini

1′ Partiti, palla alla Spal che oggi indossa la seconda maglia. Genoa attacca verso la Sud

Una tegola improvvisa con Frendrup out per una gastroenterite e un cambio a distinta già stilata: Puscas al posto di Coda che durante il riscaldamento ha avuto un risentimento al polpaccio. Alberto Gilardino modifica gli 11 titolari in corsa per Genoa-Spal in programma alle 16:15 allo stadio Luigi Ferraris. C’è il nuovo acquisto Haps titolare. Anche Jagiello gioca dal primo minuto.

Ecco le formazioni in campo:

Genoa: Martinez, Sabelli, Bani, Dragusin, Haps, Sturaro, Badelj, Strootman, Jagiello, Gudmundsson, Puscas.

Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Semper, Agostino, Czyborra, Criscito, Vogliacco, Salcedo, Fini, Matturro, Lipani, Yalcin, Dragus.

Spal: Alfonso, Tripaldelli, Varnier (25′ Dalle Mura), Meccariello, Dickmann, Valzania, Prati, Arena, La Mantia, Moncini, Nainggolan.

Allenatore: Oddo

A disposizione: Gabriel, Fiordaliso, Zanellato, Celia, Murgia, Peda, Rauti, Maistro, Tunjov, Rossi, Rabbi.

Arbitro: Pezzuto di Lecce

Ammoniti: Sturaro (G);