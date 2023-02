Il Genoa riparte di slancio e batte il Palermo 2-0 con il “duetto” Gudmundsson-Jagiello

Genova. Una rete nel primo tempo e il raddoppio in pieno recupero. Il Genoa torna alla vittoria battendo 2-0 il Palermo e dà una risposta di carattere ai tifosi e al suo allenatore. La partita di Parma è stato davvero un incidente di percorso. Di Gudmundsson al 25′ e Jagiello al 97′ le reti. L’islandese, sempre bravo a saltare l’uomo ma poco incisivo sottoporta, stavolta fa tutto bene: protezione della palla col corpo dopo una triangolazione e rasoterra preciso da colpire il palo e finire in rete. Ripresa con rete annullata allo stesso Gudmundsson per un fuorigioco di Coda e poi qualche rischio corso quando è venuta meno la compattezza tra i reparti. Nel finale però sono i rossoblù a mettere il sigillo a una partita comunque equilibrata.



97′ Raddoppio del Genoa! Jagiello al volo dal centro dell’area col destro infila Pigliacelli capitalizzando un cross di Puscas

94′ Ammonito Nedelcearu per proteste

93′ Marinelli assegna ulteriori 30 secondi perché il Genoa ha rallentato troppo la ripresa del gioco

90′ Sette minuti di recupero

87′ Cambio nel Genoa: fuori Gudmundsson per Jagiello

86′ Ripartenza del Genoa con Puscas e Dragus, quest’ultimo tenta un tiro troppo debole e centrale per impensierire Pigliacelli

84′ Ammonito Mateju, fallo su Sabelli

83′ Squadre lunghe ora, continui rovesciamenti di fronte

78′ Sul rovesciamento di fonte ci prova Tutino, rasoterra parato in tuffo da Pigliacelli

78′ Traversa di Gudmundsson che prova il destro a giro dalla distanza e colpisce la parte superiore del legno

77′ Respinta miracolosa di Martinez su Brunori che batte a colpo sicuro nell’area piccola, ma trova il corpo dell’estremo difensore rossoblù

75′ Ammonito Segre e Corini per proteste, probabilmente per un sospetto calcio di rigore non concesso

73′ Nel Palermo fuori Valente e Verre per Segre e Soleri

72′ Nel Genoa entrano Puscas, Dragus e Strootman per Aramu, Coda e Sturaro

67′ Altro corner per il Genoa, palla deviata da Mateju. Cross di Aramu e il colpo di testa di Bani fuori

65′ Nel Palermo entrano Tutino per Di Mariano e Broh per Saric

62′ Ancora Genoa: Gudmundsson fa tutto benissimo e invece che tirare da ottima posizione in area preferisce appoggiare per Aramu che sbaglia la mira

61′ Dopo un corner per il Genoa cross di Badelj e colpo di testa di Bani, alto di pochissimo

57′ Altro tentativo di Sala che Martinez blocca sicuro

57′ Smanacciata di Martinez che impedisce il colpo di testa a Sala su cross di Valente

53′ Gioco fermo perché dal settori ospiti vengono chiamati i soccorsi, probabile malore per un tifoso del Palermo

47′ Raddoppio di Gudmundsson, ma il guardalinee alza la bandierina, silent check. Confermato il fuorigioco

46′ Si riparte: nel Palermo fuori Damiani e dentro Gomes. Palla al Genoa

Primo tempo che termina con il Genoa in vantaggio per 1-0 sul Palermo grazie al gol di Gudmundsson al 25′: un colpo da biliardo col destro nell’angolino alla destra di Pigliacelli dopo essere riuscito a difendere la palla col corpo. Rossoblù decisamente più convinti e incisivi rispetto alla trasferta di Parma, che hanno sofferto solo attorno al 30′ in due occasioni in cui il Palermo ha prima reclamato un calcio di rigore per un tocco di mano di Dragusin caduto a terra (la mano era attaccata al corpo) e poi ha provato con Nedelcearu una conclusione che si è spenta di pochissimo sopra la traversa. Due gli ammoniti: Sabelli ed Hefti, Gilardino potrebbe valutare un cambio per evitare rischi inutili.



45′ Due minuti di recupero

42′ Ammonito Hefti per un fallo su Di Mariano

39′ Palermo ora più convinto: tentativo dalla distanza di Nedelcearu di poco sopra la traversa

38′ Hefti anticipa Valente e salva i suoi visto che l’attaccante era nell’area piccola pronto a tirare. Palla in angolo

35′ Il Palermo reclama un rigore per un tocco di mano di Sabelli, ma per l’arbitro è tutto regolare

31′ Ammonito Sabelli, che si spende un fallo su Di Mariano per evitare una ripartenza pericolosa

30′ Genoa in fiducia, Coda tenta il diagonale potente da posizione defilata, Saric devia in angolo.

26′ Gol del Genoa! Gudmundsson entra in area dopo un triangolo con Aramu e si riesce a girare resistendo a una carica. L’islandese indirizza la palla col destro verso il palo opposto con una carezza. La sfera tocca il palo e si infila in rete

22′ Errore di Aramu che allarga troppo il sinistro da una buona posizione, palla fuori. Ancora una volta azione lanciata da Gudmundsson

18′ Occasione Genoa: Sala toglie la palla dalla linea di porta impedendo a Coda di intervenire per segnare il gol. Azione scaturita da un’accelerazione di Gudmundsson che libera il cross di Sabelli

16′ Genoa che protesta per una spinta in area ai danni di Sturaro, l’azione prosegue e Saric mette in angolo di testa. Corner però ancora una volta non sfruttato dal Grifone

15′ Difesa del Genoa che si apre, filtrante per Brunori disinnescato da Martinez in uscita

12′ Altro corner guadagnato dal Genoa: ma la traiettoria verso il centro dell’area e a uscire arriva dove non ci sono maglie rossoblù

9′ Fallo subito da Sturaro sulla fascia, Aramu batte un corner corto dalla fascia destra, la difesa respinge e lo stesso Aramu mette in mezzo ma la palla è troppo sul portiere perché Coda riesca ad arrivarci

8′ Il corner viene deviato da una testa rossoblù di nuovo sul fondo. Stavolta si batte dalla fascia destra del Palermo: colpo di testa di Marconi sull’esterno della rete

7′ Errore di Sabelli che rischia di perdere palla in posizione pericolosa: palla buttata indietro dove Martinez non arriva. Calcio d’angolo.

6′ Primi minuti di studio con il Genoa che cerca Coda in profondità anche col lancio lungo

1′ Partiti. Palla al Palermo. Il Genoa attacca verso la Sud

Osservato un minuto di silenzio per le vittime del terremoto in Turchia e Siria.

Spettacolo da brividi mentre risuona Ho un guasto d’amore poco prima dell’ingresso delle squadre in campo. La Nord si tinge di rosso. Le luci dei cellulari l’unica altra illuminazione.

Senza Criscito, che non ha recuperato, e con Strootman in panchina. Gilardino per Genoa-Palermo opta di nuovo per Aramu e Gudmundsson dietro a Coda. A centrocampo si rivede Sturaro dal primo minuto. C’è vento al Ferraris, serata fredda.

Genoa: Martinez, Hefti, Dragusin, Bani, Sabelli, Badelj, Frendrup, Sturaro (72′ Strootman), Aramu (72′ Puscas), Gudmundsson (87′ Jagiello), Coda (72′ Dragus).

Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Semper, Czyborra, Salcedo, Matturro, Lipani, Yalcin, Calvani, Boci

Palermo: Pigliacelli, Mateju, Nedelcearu, Marconi, Valente (73′ Segre), Saric (65′ Broh), Damiani (46′ Gomes), Verre (73′ Soleri), Sala, Brunori, Di Mariano (65′ Tutino).

Allenatore: Corini.

A disposizione: Grotta, Massolo, Jensen, Orihuela, Buttaro, Aurelio, Lancini.

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Ammoniti: Sabelli, Hefti (G); Segre, Mateju, Corini, Nedelcearu (P)