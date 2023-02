Genoa in trasferta a Modena con 3000 tifosi, Gilardino: “Inseguiamo i nostri sogni”

Genova. La vittoria sul Palermo nell’ultimo turno ha rilanciato il Genoa dopo l’inatteso stop di Parma. I ragazzi di Gilardino sono attesi domani dalla trasferta di Modena per una gara non semplice, ma il tecnico, che recupera Vogliacco, sa come affrontare i gialloblù.

“Noi dobbiamo perseverare nella quotidianità, nel tempo, inseguire i nostri sogni e i nostri obiettivi. Dobbiamo perseverare nella voglia di fare la prestazione, che sia giusta e positiva. Sono convinto che domani la squadra farà una grande gara, l’importante è avere consapevolezza ed equilibrio all’interno della partita”, dice il mister secondo quanto riportato dall’Ansa.

Gilardino è però anche ben consapevole del valore dei padroni di casa. “Il Modena è squadra che sta attraversando un ottimo momento, una squadra ostica, molto forte sulle seconde palle, concreta. Rispecchia il suo allenatore, che stimo perché ha fatto gavetta, ha vinto tanti campionati e si sta confermando in questa categoria un’altra volta. Dovremmo affrontare la partita con grande determinazione, fiducia e consapevolezza”.

Quella stessa determinazione vista proprio contro il Palermo nell’ultimo turno, molto apprezzata dai tifosi rossoblù che domani saranno quasi in tremila al Braglia.

“Con il Palermo abbiamo dimostrato di essere una squadra vera, abbiamo giocato con consapevolezza, abbiamo giocato un buon calcio, propositivo, di ripartenza; quando c’era da soffrire abbiamo saputo soffrire e quando abbiamo dovuto imporre il nostro gioco lo abbiamo fatto. Sono stato molto, molto soddisfatto e sappiamo che domani ci sarà un gran seguito come successo tantissime volte, conosciamo la passione dei nostri tifosi”, conclude Gilardino.