Genoa, Carparelli sicuro: “Sarà Serie A, Gilardino sa come motivare la squadra”

Marco Carparelli si è ormai calato da una decina di anni nei campionati dei dilettanti. Attualmente gioca nel Soccer Borghetto, squadra del ponente savonese che milita nel campionato di Promozione. Tra le avversarie, la Praese di Flachi. Domenica è arrivato un pareggio per 2 a 2 contro la Carcarese, ma non poteva mancare un commento sul Genoa. Carparelli, tra l’altro, era allo stadio venerdì per assistere al match vinto poi 2 a 0 contro il Palermo.

“Il Genoa è una grande squadra – commenta l’ex bomber rossoblù – sono sicuro che torneremo in Serie A. Gilardino è stato un grande giocatore e proprio per questo sa come parlare alla squadra e dare gli stimoli giusti. È importante avere un ex giocatore in panchina. In caso di promozione meriterebbe la conferma perché sta dimostrando di essere un bravo allenatore”.

Poi, un commento sul reparto avanzato dei rossoblù e in particolare sul confermato Coda, al centro di alcune voci di mercato ma alla fine rimasto al Grifone: “L’attacco del Genoa è forte. A me piace molto Coda: è generoso, fa salire la squadra e lotta. Merita l’entusiasmo che lo circonda”, aggiunge.

Per la cronaca, la partita di Carparelli è terminata 2 a 2. Carcarese in vantaggio dopo pochi minuti. Poi, il Soccer Borghetto ha ribaltato il risultato ma alla fine gli avversari sono riusciti a tempo scaduto ad acciuffare il pareggio.