Genoa, anche i bambini di un ospedale in Kenya intonano “Guasto d’amore”

Genova. Il primario di Ortopedia del San Martino, Federico Santolini, tifoso sfegatato del Genoa, ha colpito ancora. E’ stato diffuso attraverso i social del policlinico un video in cui il medico, che da tempo durante alcuni periodi dell’anno lavora come volontario in Africa, “dirige” un coro di bambini sulle note di Guasto d’Amore di Bresh.

I piccoli pazienti dell’ Ol’kalou Disabled Children’s Home di St.Joseph in Kenya cantano gioiosi e divertiti il ritornello di quello che si candida a diventare il nuovo inno del Genoa e che comunque ha già conquistato il cuore e le playlist dei tifosi rossoblù.

“Le sue “ferie” il nostro doc Federico Santolini – direttore del reparto di Ortopedia – le trascorre da anni in Kenya, ad operare bimbi di ogni età alle prese con problematiche di varia natura. Come noto ai più ha il Genoa CFC nel cuore e oggi al termine di una lunghissima seduta operatoria ha accennato la canzone del momento. Il risultato? Fate voi…. Grande DOC”, scrivono i social media manager del San Martino di Genova.

Federico Santolini, direttore dell’Unità di Ortopedia e Traumatologia del policlinico è anche responsabile della Commissione per la cooperazione internazionale della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia.