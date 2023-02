Santa Margherita ligure. Questo pomeriggio i vigili del fuoco di Rapallo hanno effettuato un delicato intervento di salvataggio di un gatto a Santa Margherita Ligure.

L’animale si era incastrato in un pluviale in un giardino in Via Molfino.

I vigili del fuoco si sono aperti la strada nel cemento a mano, lavorando di fino con punta e mazzetta, ridando così la libertà all’animale che è poi andato via in buone condizioni di salute.