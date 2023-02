Gaslini, nuovo concorso pubblico per 32 infermieri pediatrici a tempo determinato

Genova. L’ospedale pediatrico Gaslini di Genova bandirà un concorso pubblico per assumere 32 infermieri pediatrici a tempo determinato.

Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola rispondendo in Consiglio regionale a un’interrogazione del consigliere Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno).

“La vecchia graduatoria è di fatto esaurita. – spiega Gratarola – L’istituto Gaslini è autorizzato a procedere in autonomia e sta predisponendo il bando pubblico per le assunzioni a tempo determinato in attesa di fare il concorso a tempo indeterminato”.

“Meglio tardi che mai – commenta il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti dopo la risposta alla sua interrogazione sulla carenza di infermieri al Gaslini – la decisione di indire un bando per colmare le carenze di organico e assumere 32 nuovi infermieri al Gaslini è una buona notizia, ma i concorsi dovrebbero arrivare prima che l’organico sia in sofferenza. Si sa infatti che spesso le assunzioni dopo i concorsi sono rallentate da blocchi e ricorsi. Ci auguriamo quindi per le prossime volte che determinate scelte vengano fatte per tempo in modo che nel momento del bisogno ci siano già le risposte adeguate. Se invece i concorsi si avviano quando ormai la carenza è conclamata si rischia di far lavorare il personale sanitario in sofferenza. Situazione che con un po’ di buon senso è possibile evitare”.