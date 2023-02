“Fuori Alfredo dal 41bis”, anche a Genova manifestazione degli anarchici

Genova. “Fuori Alfredo dal 41bis”, “Fuori i compagni dalle galere” sono alcuni degli slogan lanciati questo pomeriggio dagli anarchici che stanno manifestando anche a Genova a favore di Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto in 41bis, in sciopero della fame da oltre 100 giorni.

Dopo un presidio davanti alla Commenda di Pré gli anarchici genovesi, una cinquantina, stanno dando vita a un corteo per il centro città. La manifestazione, sorvegliata a distanza dalla digos, è al momento totalmente pacifica.

Proprio oggi è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione, chiamata a decidere sul regime particolarmente restrittivo per la prima volta applicato a un detenuto non imputato per mafia, ha anticipato l’udienza al 24 febbraio.

A preoccupare sono infatti le condizioni fisiche di Cospito, che in 4 mesi è passato da 120 a 70 kg e non sembra intenzionato a interrompere la protesta contro il carcere duro. Proprio per questo due giorni fa è stato disposto il suo trasferimento dal carcere di Bancali a Sassari al centro clinico del carcere di Opera a Milano davanti al quale , fra l’altro, sabato è prevista una manifestazione degli anarchici