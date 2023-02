Freddo e vento in Liguria, Arpal dirama l’allerta neve nell’entroterra

Liguria. Tornano sulla Liguria vento, freddo e neve. Arpal ha emanato l’allerta gialla per neve per i versanti padani. Su quelli di ponente (zona D) scatterà alle 15 di domani, domenica 26 febbraio, mentre su quelli di levante (zona E) alle 18.

Attualmente la chiusura è fissata alla mezzanotte di domani ma domattina verranno effettuate ulteriori valutazioni stante il previsto prosieguo delle precipitazioni nelle ore successive.

Contemporaneamente il rinforzo dei venti settentrionali porta all’emissione di un avviso meteorologico per vento di burrasca forte settentrionale su tutta la regione valido per le giornate di domenica 26 e lunedì 27 febbraio.

La zona A comprende la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; la zona B comprende la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; la zona C comprende la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; la zona D corrisponde a Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; la zona E Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.

Siamo alle porte dell’annunciata irruzione di aria artica anche sulla Liguria che porterà alla formazione di minimi depressionari nel Mediterraneo; il richiamo di correnti umide provocherà precipitazioni che saranno a carattere nevoso nelle zone interne della regione dal pomeriggio di domani, domenica 26 febbraio, interessando in particolare il ponente (interno di A) i versanti padani (D ed E dove, peraltro, transitano tracciati autostradali) e il levante (interno di C). Spolverate saranno possibili nelle zone interne del settore centrale (zona B) mentre, a ridosso della costa, i forti venti potranno trasportare qualche fiocco in particolare sul savonese e sul Ponente della provincia di Genova. Le precipitazioni proseguiranno fino alla prima parte di lunedì 27 febbraio, con ulteriori valutazioni nella mattinata di domani.

L’altro elemento da segnalare è quello relativo al vento, destinato a ruotare ovunque da tramontana già nella serata di oggi e a rinforzare fino a burrasca forte un po’ su tutta la regione con raffiche che sui crinali potranno anche superare i 100 chilometri orari.

Le temperature sono attese complessivamente in calo, più avvertito sia per via del vento che per lo “scarto” rispetto ai valori attuali: la scorsa notte, infatti, nei capoluoghi di provincia, le minime sono state generalmente comprese tra 10 e 12 gradi e, nella rete regionale Omirl, solo la stazione di Poggio Fearza, 1845 metri, sulle Alpi liguri, ha segnato un valore negativo, peraltro modesto (-0.3).

Di seguito l’avviso meteorologico emesso questa mattina e disponibile anche con i simboli che rappresentano i vari fenomeni.

Oggi sabato 25 febbraio nulla da segnalare.

Domani domenica 26 febbraio peggiorano le condizioni a causa di un brusco ingresso di aria artica con deboli nevicate, dal pomeriggio, su D oltre 300- 400 metri, su E oltre 400-500 metri (con accumuli tra 2 e 10 centimetri) in calo, su entrambe le zone, fino a fondovalle; accumuli anche maggiori a quote oltre 800-1000 m. Deboli nevicate su comuni interni di A, B e C oltre 500-600 m con possibili spolverate sulle tratte autostradali presenti. Venti settentrionali di burrasca su A, B, C, D ed E con raffiche fino a burrasca forte (90-100 chilometri orari) e punte maggiori sui crinali. Disagio fisiologico per freddo.

Dopodomani lunedì 27 febbraio nella notte e fino a metà giornata deboli nevicate, su D ed E a tutte le quote. Deboli nevicate su comuni interni di A, B e C oltre 300-500 metri con possibili spolverate sulle tratte autostradali presenti. Precipitazioni in esaurimento nel pomeriggio. Venti settentrionali di burrasca su A, B, C, D ed E con raffiche fino a burrasca forte (90-100 chilometri orari) e punte maggiori sui crinali. Attenuazione a partire da Levante. Disagio fisiologico per freddo su tutte le zone.

La sala operativa regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito, inviato anche tramite Twitter (segui @ARPALiguria).