Freddo, a Genova temperature sotto zero in molti quartieri e ghiaccio sulle strade

Genova. È una notte davvero gelida quella trascorsa sulla Liguria, probabilmente la più fredda dall’inizio dell’anno e dall’avvio di questa stagione invernale. Il termometro è sceso sotto lo zero in diversi quartieri della città di Genova, non solo sulle alture. E una lieve patina di ghiaccio ha ricoperto anche l’acqua della fontana di piazza De Ferrari.

Il sistema Omirl di Arpal ha registrato minime di -1,8 gradi al Castellaccio, -0,8 a Pontedecimo, -0,7 a Pegli, -0,3 a Quezzi. Unici valori positivi a Bolzaneto (0,1), Foce (1,4) e Sant’Ilario, che con un valore di 9,5 gradi segna una differenza abissale rispetto al centro confermandosi un’isola felice grazie alla protezione offerta dagli alti rilievi alle spalle.

Attenzione al ghiaccio che è comparso su alcune strade urbane in corrispondenza di perdite d’acqua. Gli operai dell’Aster sono intervenuti questa mattina in piazza Corvetto e problemi analoghi sono segnalati dalla polizia locale in via Capri a Oregina e in via Saluzzo, tra Albaro e la Foce, sempre in conseguenza di guasti idrici.

Gelate diffuse in tutto l’entroterra, dove le temperature sono davvero rigide: in provincia di Genova primeggia Protomollo a Borzonasca con una minima di -11,7 gradi, poi Santo Stefano d’Aveto (-9,4), Monte Pennello (-8,4), Barbagelata di Lorsica (-8,2), Ronco Scrivia (-6,8). Gli unici valori positivi si registrano lungo la costa.

Il bollettino di Arpal prevede per oggi “residui addensamenti nuvolosi sui versanti padani in dissolvimento durante la mattinata, cielo generalmente soleggiato nel resto della giornata. Temperature minime in calo, massime in graduale aumento. Venti settentrionali forti in mattinata, in attenuazione dal pomeriggio. Mare mosso a ponente, poco mosso su Centro-Levante. Umidità su valori medio-bassi”.