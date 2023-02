Ex ospedale di Quarto, procedura semplificata per recupero delle aree: casa della salute e fondi Pnrr

Genova. “I lavori di potenziamento del servizio sanitario pubblico, in particolare la nuova Casa della salute e Ospedale di comunità per cui Regione Liguria ha stabilito il finanziamento, potranno partire in tempi brevi nelle aree dell’ex ospedale psichiatrico di Quarto”.

Lo annuncia l’assessore all’Urbanistica Mario Mascia in merito alle aree dell’ex ospedale psichiatrico di Quarto. “Dopo il sopralluogo con la commissione consiliare, a inizio gennaio – aggiunge l’assessore Mascia – in linea con gli input del sindaco Bucci, ci siamo presi l’impegno di accorciare i tempi e andare incontro ai desiderata espressi dalle associazioni attive in loco. È stata trovata la soluzione nella legge regionale 36\1997 che ammette espressamente la procedura semplificata per sopperire a nuove e urgenti necessità di carattere economico, manifestate dalle pubbliche amministrazioni, e appunto permette di avviare i lavori di potenziamento del servizio sanitario pubblico, senza necessità di modificare l’Accordo di Programma, così risparmiando a tutti un percorso burocratico assai più complesso, che avrebbe richiesto alcuni mesi per essere perfezionato”.

“Grazie a questa soluzione, gli interventi previsti da Asl 3 genovese e Regione Liguria potranno anche beneficiare dei fondi del Pnrr – conclude Mascia – Inoltre, come ci eravamo impegnati, oltre che a essere potenziata la vocazione pubblica, in particolare quella sanitaria in un polo strategico come quello del Levante cittadino, potrà essere preservata anche la vocazione socio culturale dell’intero comparto coi suoi vitali spazi associativi”.