Ex Ilva di Cornigliano, a Genova tavolo ancora interlocutorio. L’rsu: “Produzione ancora invariata e per noi insufficiente”

Genova. Un incontro ancora molto interlocutorio quello che oggi si è tenuto all’ex Ilva di Cornigliano con la responsabile dell’area Nord di Acciaierie d’Italia per le risorse umane Virginia Piccirilli.

“A seguito dell’incontro di oggi , tra il responsabile del personale Acciaierie d’Italia e la rsu supportata dalle segreterie provinciali di Fim Fiom uilm e Usb , calendarizzato a seguito della riunione presso il ministero per il Made in Italy del 30 gennaio, registriamo che siamo in una fase assolutamente interlocutoria nella quale non emerge ancora un piano industriale chiaro per il sito genovese”.

Rsu e sindacati hanno chiesto di “saturare gli impianti del ciclo zincato, ma ad oggi la produzione rimane invariata e per noi assolutamente insufficiente. Registriamo la disponibilità da parte aziendale ad incontrare la rsu con cadenza mensile per monitorare andamento futuro”. Se gli investimenti sul ciclo latte sui locomotori di cui aveva parlato l’ad Lucia Morselli a Roma sono stati confermati, nell’incontro di oggi ancora non si è parlato concretamente degli investimenti. Ancora promesse e conferme, ma nessun numero.

“Rimaniamo in attesa della convocazione del Ministro dell’industria e del made in Italy – conclude la not dell’Rsu – A fronte dei 4 milioni di tonnellate in obiettivo a Taranto previste per il 2023 chiediamo siano saturati gli impianti del Nord Italia azzerando la cassaintegrazione”.

A breve infatti è attesa la convocazione dei sindacati a livello nazionale sul rinnovo della cassa integrazione per 3mila operai a livello nazionale di cui 250 a Genova. L’anno scorso i sindacati genovesi non avevano firmato l’accordo.

“Speriamo che sia il primo passo per un vero rilancio dell’acciaio e per una ripartenza dello stabilimento di Genova, che dipende ovviamente dalla produzione di Taranto. Speriamo soprattutto che porti investimenti a Cornigliano e dunque occupazione, che in questi anni non ha mai raggiunto i livelli previsti dall’Accordo di Programma siglato nel 2005, e sicurezza, priorità assoluta in ogni stabilimento produttivo del Paese, come purtroppo dimostrano gli eventi di queste ore in un altro storico e strategico impianto di Genova”. ha commentato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in merito all’approvazione in Senato del Dl Ilva su Taranto.

