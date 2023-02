Elezioni, le prossime amministrative si terranno il 14 e il 15 maggio: ecco i comuni genovesi al voto

Genova. In primavera si tornerà a votare. Il il 14 e il 15 maggio prossimo, infatti, sono in programma le nuove elezioni amministrative (valide per il primo turno), che in Liguria coinvolgeranno 23 Comuni, 3 dei quali in provincia di Genova.

La decisione è stata presa nella serata di ieri, giovedì 23 febbraio, dal Consiglio dei ministri. In Italia saranno circa 800 i Comuni interessati da questa tornata elettorale (gli elettori siciliani saranno chiamati al voto in una data diversa, tra il 28 e il 29 maggio).

Di seguito l’elenco dei Comuni savonesi in cui si andrà al voto per il rinnovo dei consigli comunali: Camogli, Montoggio e Sestri Levante

La legge elettorale che regola le elezioni amministrative varia a seconda che si tratti di un Comune con più o meno di 15 mila abitanti. Una differenza che riguarda la possibilità del voto disgiunto e il ballottaggio (quest’ultimo previsto solo nei Comuni più grandi). Nei Comuni più piccoli viene eletto il sindaco che ottiene la maggioranza dei voti e non è possibile il voto disgiunti (possibile invece nei Comuni più grandi, dove si può votare una lista non collegata al candidato sindaco prescelto).