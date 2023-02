Elezioni comunali in Liguria, centro destra a rischio spaccatura sui candidati

Genova. Le elezioni comunali rischiano di spaccare il centrodestra in Liguria dove Fratelli d’Italia, primo partito della colazione alle ultime elezioni politiche, al momento non ha alcun candidato sindaco sostenuto dalla coalizione nei quattro principali Comuni al voto: Imperia, Ventimiglia, Sarzana e Sestri Levante (sono gli unici in Liguria sopra i 15 mila abitanti).

Lo conferma la ‘fumata nera’ del vertice di coalizione convocato a Genova per trovare un’intesa, come riportato dall’agenzia Ansa. Dall’incontro è emerso che il partito della premier Giorgia Meloni è pronto a presentare suoi candidati.

Il caso più eclatante è a Imperia, dove il sindaco uscente, l’ex ministro Claudio Scajola, si presenta con una sua lista civica sostenuta da Lista Toti Liguria, Lega e Forza Italia, senza i loro simboli, come preteso da Scajola, mentre FdI è intenzionata a correre con il suo simbolo sostenendo la candidatura del colonnello dei carabinieri Luciano Zarbano.

Per quanto riguarda Ventimiglia il candidato del centrodestra è il leghista Flavio Di Muro, capo segreteria del viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi, ma anche su questo nome FdI frena. “Al momento attuale non saprei dire se il partito è pronto ad appoggiarlo”, dice all’Ansa il capogruppo in Regione Stefano Balleari al termine del vertice. “Per quanto mi riguarda Flavio Di Muro sarà assolutamente il candidato sindaco di Ventimiglia”, annuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Balleari fa notare che anche per “Sestri Levante il giornalista Diego Pistacchi non è un candidato sindaco di Fratelli d’Italia, è un candidato di coalizione”, così come per Sarzana con Cristina Ponzanelli, sindaca uscente.