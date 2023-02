Edilizia sociale, Scajola: “Portare il tema delle politiche abitative all’attenzione del governo”

Liguria. L’assessore regionale alle Politiche abitative ed Edilizia, Marco Scajola, ha incontrato in videoconferenza, su delega del Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, in qualità di coordinatore del Tavolo nazionale dell’Edilizia Residenziale Pubblica, il presidente nazionale di Federcasa, Riccardo Novacco, insieme al direttore e a tutta la giunta dell’associazione, che raggruppa 82 aziende casa in tutta Italia, gestendo oltre 800 mila alloggi e due milioni duecentomila inquilini.

Al centro dell’incontro, un confronto sulle politiche abitative nazionali e sulla condivisione di un documento da sottoporre al più presto alla Conferenza delle Regioni per portare il tema all’attenzione del governo.

“Il tema delle politiche abitative è quanto mai centrale, vista la situazione di difficoltà nella quale vivono molte famiglie in Italia – spiega l’assessore Scajola – È importante perciò che oltre al grande lavoro che si sta facendo sui territori per dare una risposta alle esigenze dei cittadini nel reperire nuovi alloggi da destinare alle famiglie, ci sia, anche da parte del governo nazionale, una presa di coscienza dei problemi reali e un’azione di programmazione di interventi e finanziamenti su larga scala che si possano aggiungere al lavoro che stanno già facendo le regioni per raggiungere questo obiettivo. Ringrazio Federcasa, con cui è iniziato un ottimo lavoro di collaborazione”.