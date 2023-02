Edilizia, Ferraloro (Ance Liguria): “Il settore ha trovato ascolto nella Regione Liguria sui crediti fiscali da bonus”

Genova. “Nella stragrande maggioranza dei casi le associazioni imprenditoriali, specie in un settore delicato come quello edile, sono costrette a denunciare i ritardi e le inefficienze della pubblica amministrazione, o, ancora peggio, evidenziarne i danni prodotti. Per fortuna oggi accade l’esatto contrario: la Regione Liguria sta rispondendo all’appello del settore edile sulle tematiche dell’efficientamento energetico e dell’adeguamento sismico e accoglie in modo positivo e pragmatico la denuncia che avevamo formulato”. Ad affermarlo è il presidente di ANCE Liguria, Emanuele Ferraloro che sottolinea come l’amministrazione regionale stia dedicando tempo, risorse e lavori con concretezza per affrontare questi problemi così come per cercare di rispondere agli interrogativi generati in tema di crediti fiscali incagliati dall’interruzione e dalla rimodulazione dei Bonus edilizi.

“La Regione Liguria – prosegue il presidente di ANCE Liguria- ci sta ascoltando e valuta le soluzioni di Piemonte, Sardegna, Abruzzo sulla delicatissima questione dei “crediti fiscali incagliati”, e sta imprimendo un’ulteriore accelerazione ponendosi al fianco, e non è consueto nel nostro Paese, delle imprese e dei cittadini”.

“Proprio in questa ottica di grande concretezza – conclude Ferraloro – il mondo dell’edilizia è pronto a fornire la massima collaborazione all’amministrazione regionale, nell’ambito di quello che speriamo si configuri come un vero e proprio nuovo corso nei rapporti fra istituzioni, struttura della pubblica amministrazione e imprese. Stiamo lavorando con ANCE alla raccolta dei dati sui crediti fiscali incagliati e speriamo di poter trovare insieme alla Regione Liguria una rapida soluzione al problema”.