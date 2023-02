Ecco la nuova sede di ABAcadabra, centro ABA e servizi educativi per bambini e ragazzi con disturbi del neurosviluppo

Genova. Si è tenuta ieri la presentazione della nuova sede della società cooperativa onlus ABAcadabra, centro ABA e servizi educativi che da qualche settimana si è trasferito in via Pietro Cristofoli 68 rosso a Genova Sampierdarena all’interno dello stabile dell’istituto Scolastico Salesiano Don Bosco.

“Negli ultimi mesi è stato necessario ampliare i nostri spazi per rispondere alle esigenze crescenti dei nostri pazienti” afferma Silvia Galleano, presidente della cooperativa ABAcadabra.

“Sono decisamente in crescita i casi di bambini e ragazzi con disturbi del neurosviluppo, come autismo, ADHD (deficit attenzione e iperattività) o DSA le cui famiglie si rivolgono a noi per migliorare le competenze relazionali, cognitive e linguistiche dei propri figli, spesso anche non diagnosticati e senza assistenza dal sistema sanitario locale” prosegue il presidente della Cooperativa.

All’incontro ha partecipato anche Martina Guzzardo, psicologa, analista del comportamento e referente clinico della cooperativa, che ha spiegato come “l’ABA, o scienza applicata del comportamento, sia indicata come uno dei trattamenti più efficaci per l’autismo dall’Istituto Superiore di Sanità. Inoltre la terapia ABA è particolarmente efficace per aumentare le autonomie e migliorare lo sviluppo cognitivo di pazienti di ogni età, per questo è consigliato nel trattamento di vari disturbi del neurosviluppo, disabilità intellettive e malattie rare. Nonostante la comprovata efficacia, in Liguria questo un approccio è ancora scarsamente diffuso sul territorio”.

L’incontro è stato un’occasione non solo per presentare i servizi della nostra cooperativa – che spaziano dalla terapia ABA comportamentale, al tutoring DSA, fino al supporto psicologico alla fisioterapia, alla psicomotricità e alla musicoterapia – ma anche per fare il punto sul tema dell’inclusione sociale e scolastica insieme alle istituzioni. Erano infatti presenti esponenti del panorama sociale e politico ligure, in primis Roberto Bottaro, segretario della commissione disabilità della Regione Liguria, seguito da Roberto Arboscello, consigliere regionale e Cristina Lodi, consigliere del comune di Genova e Vicepresidente della commissione Welfare.

In chiusura è intervenuto Gioele Dix, ospite d’eccezione dell’iniziativa, con una emozionante testimonianza a partire dalle sue esperienze di giovane attore e animatore di bambini con disabilità.