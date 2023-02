Ecco il progetto per chiudere al traffico il centro di Genova: la proposta nel nuovo Pums

Genova. Chiudere il centro di Genova ai mezzi privati, ad eccezione degli assi di attraversamento, consentendo il transito a residenti e clienti delle attività commerciali e istituendo un sistema di “crediti di mobilità” per tutti gli altri accessi. È la proposta contenuta nell’aggiornamento del Pums anticipato oggi in commissione consiliare a Palazzo Tursi da Enrico Musso, ordinario di economia dei trasporti all’Università di Genova e direttore del Cieli, che ha ricevuto l’incarico dal Comune per studiare la nuova versione del documento che fissa gli obiettivi di mobilità sostenibile.

Premessa necessaria: la rivoluzione potrà scattare solo “con l’offerta di un trasporto pubblico veloce, confortevole ed ecologico”, quindi a lavori ultimati per assi di forza ed estensioni della metropolitana, Skymetro compreso. Il secondo presupposto è di ordine tecnologico: la città dovrà dotarsi di un sistema di varchi digitalizzati per leggere le targhe, in modo da avere anzitutto un monitoraggio costante della situazione, poi una matrice di dati con cui modulare le misure e in futuro applicare progressive limitazioni al traffico che saranno ben più stringenti dell’ordinanza antismog di cui si dibatte in questi giorni. Un’infrastruttura che è già allo studio con Free to X, la società del gruppo Autostrade che siede al tavolo sulla digitalizzazione dei flussi di traffico.

La proposta contempla, dalle 7 alle 20, la possibilità di circolare liberamente solo sugli assi di attraversamento: circonvallazioni, Questura-Dante-Corvetto e la strada delle gallerie Corvetto-Nunziata. Nelle altre vie si immagina l’istituzione di una grande Ztl, aperta totalmente ai residenti, ma con un numero limitato di accessi annui, chiamati “crediti di mobilità“, per “scoraggiare il traffico di attraversamento o pendolare”. Una volta esauriti gli accessi, ulteriori crediti potranno essere acquistabili a pagamento oppure concessi con la sottoscrizione di un abbonamento Amt. Un sistema analogo di fatto a quello dell’Area C di Milano.

Tra gli assi di attraversamento aperti al traffico ci sarà la Sopraelevata, che però in prospettiva dovrebbe essere sostituita dal tunnel subportuale: a sorpresa, nel documento consegnato da Musso ai consiglieri comunali, l’opera è contemplata come “progetto futuro di cui si dibatte da vent’anni” nonostante sia in corso la progettazione da parte di Autostrade nell’ambito dell’accordo con gli enti locali post crollo del ponte Morandi. La Aldo Moro “potrà essere demolita in tutto o in parte o riqualificata per possibili riutilizzi anche parziali”. Un rebus che il Comune non ha ancora sciolto del tutto.

L’aggiornamento del Pums, che dovrà essere approvato nei prossimi mesi dalla Città metropolitana, includerà tutte le opere di trasporto pubblico avviate, finanziate o ipotizzate. Ci sono gli assi di forza (finanziati per 471 milioni), le estensioni della metropolitana Brin-Canepari e Brignole-Martinez (in tutto 152 milioni), la stazione Corvetto (44 milioni), lo Skymetro in Valbisagno (398 milioni), la funivia di forte Begato (40,5 milioni). In attesa di finanziamenti il prolungamento della metropolitana Canepari-Rivarolo (64 milioni), le opere accessorie di Martinez (10,5 milioni), il quinto asse di forza in Valpolcevera in project financing (19 milioni) e la funicolare Aeroporto-Erzelli (130 milioni). In via di sviluppo i progetti preliminari per la metropolitana a Sampierdarena (596 milioni) e ulteriori estensioni verso Sestri Ponente e Bolzaneto, il collegamento Corvetto-San Vincenzo con tapis roulant (16 milioni), lo Skymetro fino a Prato e un eventuale sesto asse di forza verso Levante.

Spazio poi a quello che sembra per ora un semplice “libro dei sogni“, per ora al rango di “valutazioni preliminari”: si parla di un people mover per collegare il Waterfront al centro cittadino (Ponte Monumentale), lo sviluppo del trasporto marittimo sulla linea costiera genovese e l’utilizzo sperimentale di veicoli senza conducente in aree turistiche o in sviluppo come Porto Antico, Erzelli, Waterfront e il Parco del Ponte.

Ancora in tema di traffico si prevede l’istituzione del limite di velocità a 30 km/h per le strade non di scorrimento, soprattutto in centro ma anche nelle delegazioni. Rivoluzione in vista per le zone di Caricamento e Cavour interessate oggi dal traffico “parassita” di chi deve proseguire verso la Nunziata e il porto Antico, ma anche per la zona di Piccapietra e per l’area Galata-Colombo-Quadrilatero (con ipotesi di pedonalizzazione parziale). Per le merci il Pums riproporrà di “regolare l’accesso alle aree di pregio con orari e percorsi limitati, stalli dedicati e segnalazione remota e online degli stalli liberi”.

A proposito di trasporto pubblico gratuito, obiettivo che la giunta Bucci vuole realizzare entro il 2024, il Pums conterrà una serie di proposte intermedie: pagamenti smart al posto dei biglietti cartacei, costi ridotti per gli abbonamenti e possibilità integrazione di altri servizi (come anagrafe, musei e teatri) e ancora pedaggi a carico del trasporto privato per rendere sostenibile la mancanza di ricavi dalla bigliettazione.