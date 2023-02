Eccidio del Castellaccio, 78 anni dopo la commemorazione al Righi

Genova. Si è tenuta questa mattina al Forte Castellaccio al Righi di via Peralto, la cerimonia in ricordo del 78° anniversario dell’eccidio del Castellaccio che, nel 1945, costò la vita a Sabatino Di Nello (Pietro Silvestri), Alfredo Formenti (Brodo), Angelo Gazzo (Falco), Piero Pinetti (Boris), Luigi Achille Riva (Foce) e Federico Vinelli (Ala – Seri) condannati alla fucilazione da un sedicente tribunale della Rsi.

Anche il vicepresidente del Consiglio regionale Armando Sanna ha partecipato, in rappresentanza della Regione, alla commemorazione.

“Nonostante le sorti della guerra, e con essa anche l’esito del fascismo, fossero ormai segnati – dichiara il vicepresidente Sanna – negli ultimi mesi del conflitto in tutto il Paese e anche qui, in Liguria, si moltiplicarono le spietate esecuzioni da parte di chi non si rassegnava a lasciare il posto alla libertà e democrazia”.

“Un’ostinazione assurda e contro la storia – riprende Sanna – che provocò nuovi lutti, nuovo dolore facendo di tanti giovani uomini gli eroi indimenticabili a cui va reso ogni onore, oggi come allora”.