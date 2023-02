Eccellenza, Voltrese. Sciutto fiducioso dopo l’affermazione contro il Finale: “Vittoria che ci dà speranza”

Finale Ligure. Se per i giallorossoblù di Balleri è stata una domenica terribile, per i gialloblù di mister Sciutto si è trattato di un successo in una partita delicatissima in chiave salvezza. Le reti di Owusu e Iraci sono risultate decisive per sbancare il “Felice Borel”.

Il tecnico genovese nel post gara ha mantenuto la calma e il pragmatismo in vista dei prossimi impegni, questo dimostrando di conoscere i valori dei propri giocatori.

“Sappiamo che per salvarci dovremo lottare fino all’ultimo. Siamo partiti bene però poi abbiamo avuto un mese difficile anche a causa qualche infortunio importante. Ora è da sei partite che stiamo facendo discretamente, dobbiamo continuare così” ha dichiarato Sciutto.