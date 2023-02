Eccellenza, la Voltrese sfiora l’impresa. Mister Sciutto: “Grande primo tempo, anche sul finale occasioni per vincere”

La Voltrese rimane impelagata nella lotta per non retrocedere nel campionato di Eccellenza. Tuttavia, il pareggio per 2 a 2 contro la capolista Albenga fa ben sperare per il futuro. La formazione di mister Massimo Sciutto ha annichilito gli avversari nel primo tempo colpendoli dopo pochissimi secondi con Grigò e raddoppiando con Lobascio al ventiquattresimo. Nel primo tempo i quotati avversari non hanno mai impensierito Canciani mentre la Voltrese ha creato altre situazioni pericolose. La situazione si è ribaltata nella ripresa: Buttu ha ridisegnato l’Albenga passando dal 3-5-2 a un 4-4-2 ultra offensivo. Anselmo prima e Sogno poi hanno ristabilito la parità.

“Non è bastato un grande primo tempo perché loro sono una grande squadra – commenta mister Massimo Sciutto -. Hanno reagito con qualità, forza e fisicità. Alla fine abbiamo avuto un paio di situazioni in contropiede per fare bottino pieno. Faccio i complimenti alla mia squadra per come ha giocato il primo tempo e per come ha sofferto nella ripresa. Sappiamo che dovremo soffrire fino all’ultima giornata per riuscire a salvarci. La strada è ancora lunga”.

La classifica dopo l’anticipo di ieri tra Voltrese Voltur e Albenga: Albenga 50; Lavagnese 38; Forza e Coraggio 37; Cairese e Campomorone 36; Imperia e Arenzano 33; Genova Calcio 30; Athletic Club e Angelo Baiardo 29; Rivasamba 27; Busalla e Taggia 24; Voltrese 19; Sestrese 18; Finale 16; Rapallo 14; Canaletto 12.

Ventunesima giornata: Voltrese 2 – Albenga 2 (cronaca del match), Athletic Club – Imperia, Busalla – Lavagnese, Campomorone – Arenzano, Sestrese – Canaletto, Genova Calcio – Cairese, Rapallo – Angelo Baiardo, Rivasamba – Finale, Taggia – Forza e Coraggio.