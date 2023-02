E’ morto l’ex sindaco di Chiavari Vittorio Agostino, aveva 87 anni

Genova. Lo chiamavano “il faraone”, come spesso si fa con gli amministratori pubblici particolarmente decisionisti. Lui lo era. Vittorio Agostino, per tre mandati sindaco di Chiavari, è morto nella sua città. Aveva 87 anni.

Il decesso è avvenuto qualche giorno fa ma la famiglia ha preferito tenere un profilo di discrezione fino a oggi. Agostino, noto commercialista prima che politico, è stato primo cittadino di Chiavari, complessivamente, per quattordici anni, dal 1993 per due mandati e poi di nuovo nel 2007. Nel 2017 sostenne Marco Di Capua, che sconfisse l’uscente Levaggi (Di Capua è morto nel 2021).

Oltre alle tante opere realizzate, Agostino è balzato agli onori della cronaca per la lunga trafila giudiziaria legata alla riqualificazione dell’area dell’ex cantiere di Preli: assolto in primo grado, condannato in secondo e in terzo, dovette scontare sei anni per tentata concussione in concorso e venne interdetto per sempre dai pubblici uffici.