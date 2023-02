E’ già finito l’inverno? Alta pressione e temperature in recupero. Ma attenti all’ultima decade di febbraio

Genova. Il fine settimana che si sta concludendo ha portato su la Liguria, e su tutta la penisola italiana, il bel tempo, con giornate di sole e temperature in sensibile aumento, tanto che le gelate dei giorni scorsi sembrano un ricordo lontano. Ma quindi l’inverno è già finito? Forse, ma qualche sorpresa potrebbe essere ancora dietro l’angolo.

In questi ultimi giorni, infatti, l’anticiclone delle Azzorre, l’arbitro de facto del nostro meteo, si è riposizionato più a sud, tornando a fare da tappo per l’afflusso di aria fredda in arrivo da nord. Un tappo che, all’inizio della settimana, invece era completamente saltato, portandoci il gelo che tutti noi abbiamo sperimentato.

Ma febbraio potrebbe ugualmente regalare ancora qualche sorpresa, soprattutto considerata la capacità del clima di mutare in maniera repentina: secondo alcuni modelli, infatti, il nostro anticiclone preferito, infatti, potrebbe tornare a fare il pendolare verso nord, richiamato dal vortice artico ancora in movimento. Un richiamo che potrebbe generare condizioni simili a quelle vissute in questi giorni, con un corridoio barico capace di portare le masse d’aria fredda nordica fin sul mediterraneo.

Ovviamente non parliamo di una previsione ma di una ipotesi: in mezzo c’è una settimana che si preannuncia veramente interessante dal punto di vista del bel tempo. E se sarà già primavera lo scopriremo solo tra qualche giorno. Ma per il cambio degli armadi aspettiamo ancora un attimo.