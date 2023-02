Due ragazzi picchiati e rapinati a Brignole e a Oregina: la polizia arresta 4 minorenni

Genova. Due rapine in poche ore, una ai giardini di Brignole e poi un’altra a Oregina, ai danni due ragazzi per portargli via il cellulare e pochi soldi.

E’ successo ieri sera. In via Vesuvio in particolare un ragazzo di 18 anni è stato accerchiato e picchiato con calci e pugni da quattro giovanissimi poco dopo le 22. E’ finito al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice giallo.

Sul posto è arrivata la polizia, chiamata da una donna che aveva visto l’aggressione dalla finestra di casa.

I poliziotti delle volanti hanno trovato i quattro aggressori con addosso ancora i proventi delle rapine poco lontano: sono quattro minori non accompagnati, tre di 15 anni e uno di 17, ospitati in diversi alberghi della città. Poco prima avevano rapinato un 19enne con modalità simili a Brignole.

Dopo aver informato la procura dei minori la polizia li ha arrestati tutti e quattro.