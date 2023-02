Due arresti e cinque denunce, proseguono i controlli dei carabinieri a Genova

Genova. Due arresti e cinque denunce. È questo il bilancio di un servizio sul territorio effettuato dai carabinieri del Comando Provinciale di Genova.

Secondo quanto riportato in una nota diffusa dai militari, a finire nei guai sarebbero un algerino di 30 anni e un 50enne genovese.

Il primo, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e invasione di edifici pubblici. Infatti è stato sorpreso con un attrezzo da muratore a danneggiare le porte dello scalo ferroviario di Mele.

Il secondo, con pregiudizi di polizia, è stato arrestato a seguito a ordine di carcerazione emesso dall’A.G. locale, perché condannato a scontare oltre un anno di reclusione per reati contro il patrimonio.

Inoltre, nel corso dell’attività, sono state inoltre denunciate anche cinque persone: un 45enne marocchino con pregiudizi di polizia, per furto aggravato. L’uomo, a bordo del treno con tratta ferroviaria Sestri Levante – Genova, si appropriava della borsa di un passeggero, approfittando di un suo attimo di distrazione; un italiano di 20 anni, con precedenti di polizia, per truffa.

Il giovane, dopo aver visto su un sito web un anello in vendita del valore di oltre 500 euro, contattava il venditore che gli spediva l’anello in oro fidandosi di una distinta, rilevatasi poi falsa, del relativo bonifico effettuato; un 25enne genovese per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A seguito di perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso di numerose sigarette artigianali contenenti hashish.

Denunciato anche un algerino di 45 anni per furto. Lo straniero, dall’interno di un supermercato, si

era impossessato di numerose confezioni di parmigiano reggiano per un valore di circa 500 euro. I militari, giunti sul posto, fermavano l’uomo e riconsegnavano la merce.

Infine è stato denunciato anche uno studente 20enne per procurato allarme, accensioni ed esplosioni pericolose, e porto abusivo di oggetto atto ad offendere. Nel centro di Lavagna, un cittadino segnalava che un giovane aveva esploso alcuni colpi di arma da fuoco. La pattuglia della locale Stazione, giunta in zona, notava e fermava la persona segnalata. Perquisito, veniva trovato in possesso di una pistola a salve tipo “scacciacani”, un coltello a serramanico ed alcuni bossoli.