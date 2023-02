Doppia vittoria per il Basket Pegli: in serie B contro Borsi Ceva, in serie C contro Loano

Genova. Doppio successo per il Basket Pegli nel weekend. Vittoria per le ragazze in Serie B al PalaCorradi di Arenzano, con le ragazze di Coach Conte che continuano la loro marcia in Serie B grazie ai due punti ottenuti contro il Basket Borsi Ceva. Vittoria all’overtime anche per i ragazzi del Basket Pegli contro il Basket Loano. Arancioblù abili a rimontare dall’intervallo lungo, riuscendo a espugnare il PalaGarassini dopo un tempo supplementare.

SERIE B

Le pegliesi impiegano un quarto a ingranare contro le avversarie. Dopo una prima frazione chiusa sul +6, nel secondo quarto le arancioblù accelerano, andando all’intervallo lungo sul +15. Al rientro dagli spogliatoi il decisivo parziale di 30-6 che chiude la contesa. Larghe rotazioni per le ragazze di coach Conte e gara in ghiaccio.

“Dopo un inizio non ottimale, abbiamo messo la gara sui binari che volevamo, tenendo un alto ritmo in difesa e provando a costruire in attacco senza accontentarci – dichiara il tecnico delle pegliesi -. Nonostante le scorie di una partita intensa e di una sconfitta all’ultimo tiro di giovedì, abbiamo giocato un buon incontro”.

BASKET PEGLI vs BASKET BORSI CEVA 89-47 (18-12; 19-10; 30-6; 22-19)

BASKET PEGLI: Ranisavljevic 22, Aquilano 17, Bertini 14, Nwachukwu 10, Arecco 10, Nezaj 8, Barberis 5, Gorini 2, Camarda 1, Magno, Calabrese. Coach: Conte. Ass: Pozzato.

BASKET BORSI CEVA: Moisa A. 17, Sobrero 12, Moisa B. 10, Gulli S. 6, Devalle 2, Rebuffo, Becchio, Gulli D., Danni, Aimasso, Baiocco ne. Coach: Spedaliere.

SERIE C

Terza vittoria consecutiva per Grillo e compagni, questa volta sofferta fino all’ultimo. Approccio soft nel primo tempo, con i ragazzi di coach Conforti costretti a recuperare dall’intervallo lungo partendo dal 45-28. Cosa che, punto su punto, viene concretizzata grazie a un approccio differente rispetto al primo tempo. Sono necessari cinque ulteriori minuti di supplementare per decretare il terzo referto rosa consecutivo.

Questo il commento di Alfredo Conforti: “Partita molto sofferta, secondo me la più sofferta della stagione. All’intervallo eravamo sotto 45-28. Abbiamo subito tanti canestri da tre punti, così come la pressione e l’attacco di Loano. Dopo l’intervallo siamo entrati più determinati e siamo riusciti a ribaltare il risultato. Non era facile e non era scontato recuperare un gap del genere. A mio avviso abbiamo fatto due quarti una partita disastrosa, soprattutto per meriti di Loano. Negli ultimi due quarti più cinque minuti di supplementari abbiamo giocato sprazzi di buon basket che ci hanno permesso di fare piccoli parziali per portare a casa la partita. Era una vittoria che ci serviva, la terza consecutiva. Siamo contenti, ora testa all’Auxilium”.

BASKET LOANO vs BASKET PEGLI 74-76 d.t.s. (28-12; 17-16; 14-21; 10-20; 5-7)

BASKET LOANO: Scarrone 21, Bussone 19, Tassara 12, Martino 9, Giromini 4, Fumagalli 3, Volpi 3, Laganà 3, Vaccarezza, Patrone ne, Segato ne, Trespine ne. Coach: Taverna.

BASKET PEGLI: Mozzone E. 18, Nsesih 17, Nicoletti 14, Zaio A. 8, Conforti Al. 6, Zaio M. 6, De Natale 4, Cartasegna 2, Grillo 1, Schiano, Cavagna ne, Vagnati ne. Coach: Conforti Alf.