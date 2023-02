Doppia vittoria per il Basket Pegli: contro la Beinaschese in B e contro l’Ardita in C

Genova. Doppia vittoria per il Basket Pegli nel weekend. Vittoria casalinga per la prima squadra femminile, ottenuta contro il Beinaschese Basket. Ragazze di Coach Conte capaci di distanziare le avversarie grazie a un primo tempo molto prolifico dal punto di vista offensivo. Seconda vittoria consecutiva per la prima squadra maschile, vittoriosa al PalaCorradi contro l’Ardita Juventus in Serie C Silver. Ragazzi di Coach Conforti che riescono dunque a bissare il brillante successo dello scorso weekend in casa del CUS Genova Basket, portandosi così al quinto posto.

SERIE B

Sfida indirizzata fin dai primi minuti, grazie a un ottimo approccio che conduce le pegliesi al +10 alla fine del primo quarto, ampliato a +21 all’intervallo lungo. Nel secondo tempo capitan Arecco e compagne amministrano il vantaggio, riuscendo anche a incrementarlo fino agli ultimi minuti. La sfida si chiude così sul +28 per le arancioblù.

Questo il commento di coach Mario Conte: “Abbiamo approcciato bene, trovando con continuità la via del canestro nei primi due quarti e con attenzione anche in difesa, che ci ha permesso di chiudere sul +21 all’intervallo. Poi buona gestione. Ci sono segnali di crescita e buon atteggiamento da parte di tutte, sono le basi da cui dobbiamo continuare a lavorare in settimana per preparare ed affrontare le prossime gare”.

BASKET PEGLI vs BEINASCHESE BASKET 72-44 (23-13; 47-26; 61-38)

BASKET PEGLI: Bertini 6, Monachello 6, Orlandini, Nezaj 4, Ranisavljevic 22, Gorini, Aquilano 5, Nwachukwu 6, Magno, Arecco 17, Camarda 6, Barberis. Coach: Conte. Ass: Pozzato.

BEINASCHESE BASKET: Caputo 6, Fontana 4, Bertoglio, Cambiaso 6, Mollfulleda 2, Crocetta 6, Iagulli 3, Miele 4, Pecchenini, Basso 7, Cenzi 6. Coach: Lavore.

SERIE C SILVER

Primo quarto non brillante quello di capitan Grillo e compagni, con l’inerzia della sfida che rimane incerta. Nel secondo quarto la svolta, con un imponente parziale di 32-13 che permette ai pegliesi di staccare i nerviesi e di andare al riposo sul 45-24. Al rientro in campo gli arancioblù allungano ulteriormente, per poi amministrare di lì a fine partita il vantaggio.

“Partita iniziata non benissimo in quanto nella prima fase abbiamo trovato un po’ di difficoltà nel fare canestro – ammetteil coach Conforti -. Tant’è vero che nei primi sei minuti abbiamo segnato solo quattro punti. Poi ci siamo svegliati e abbiamo portato subito la partita dalla nostra parte. Siamo contentissimi della vittoria così come sono contentissimo della partita che hanno fatto i ragazzi. Anche coloro che di solito giocano un po’ meno. Si sono fatti trovare prontissimi e hanno dato tutto, quindi siamo contentissimi per il risultato. Seconda vittoria di fila, importante perché ci alza tanto il morale. Da lunedì però si continua a lavorare e pedalare con la testa a Loano, altra trasferta complicata. Complimenti dunque ai ragazzi ma anche all’Ardita, che ha fatto la sua partita senza mai tirarsi indietro”.

BASKET PEGLI vs ARDITA JUVENTUS 76-51 (13-11; 32-13; 14-8; 17-19)

BASKET PEGLI: Zaio A. 18, Nicoletti 12, Cartasegna 12, Facco 10, Mozzone E. 6, Bruzzone 5, Conforti Ale. 4, Grillo 4, Cavagna 3, Nsesih 2, Zaio M., Sediano Morello. Coach: Conforti Alf.

ARDITA JUVENTUS: Micali 12, Dallorso 12, Mancini M. 6, Lotti 4, Valsecchi 4, Franconi 3, Brocca 3, Borghini 2, Carbonaro 2, Carozzo 2, Mancini P. 1, Demarte. Coach: Chiesa.